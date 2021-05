Avui hem tractat els següents temes:

El dia 24 de maig es començarà a implementar el sistema de recollida de residus porta a porta al veïnat de Sant Andreu. L'objectiu de l'ajuntament és fomentar el reciclatge i arribar als nivells Europeus. Per saber què n'opinen els veïns del barri, tenim al programa a la Cristina Galán, membre de l'associació de veïns de Sant Andreu Sud.

-Com valoreu ser el primer barri a fer la recollida porta a porta?

Som el segons, el primer va ser a Sarrià i ara ens ho imposen a Sant Andreu. Ens sembla malament el fet que sigui una imposició sense cap mena de debat i sense haver preguntat als veïns que n'opinen. Ni hi ha hagut cap dret a rèplica, a aportar idees o a canviar algun aspecte, és una imposició.

-Des de l'ajuntament diuen que és una prova pilot.

Acostumen a dir això i després del dit al fet és una altra cosa. Si haguessin començat pel nucli antic d'alguna manera, podria funcionar, ja que hi ha plantes baixes i amb pocs veïns. De totes maneres, no a tota la zona de Sant Andreu on aplicaran aquest sistema serà així, hi ha moltes zones d'edificis amb moltes plantes i per cadascuna hi ha uns 4 veïns, això vol dir que a certa franja del dia ens trobarem en una vorera estreta unes 40 bosses d'escombraries i hem de tenir en compte que vivim en una ciutat plena d'animals carronyers.

Els Mossos d'Esquadra han detectat un nou cas de l'estafa coneguda com el 'fals militar' a les comarques de Ponent aquest cap de setmana. La víctima va rebre fa uns mesos una sol·licitud d'amistat per xarxes socials d'un suposat general de l'exèrcit dels Estats Units, amb nacionalitat espanyola, que es trobava en missió humanitària a l'Afganistan.

Després d'uns primers contactes per la xarxa social, el contacte va continuar per missatgeria instantània. Tot i no parlar mai per telèfon, ell va plantejar-li la voluntat de deixar-ho tot per iniciar una relació. És en aquest moment que el fals militar va demanar a la víctima diners per pagar la indemnització per poder donar-se de baixa de l'exèrcit anticipadament.

L'home va explicar que tenia molts diners estalviats en una caixa de seguretat d'un aeroport alemany, però només els podia disposar si els recollia presencialment. Per això, demanava els diners a la dona i poder retrobar-se presencialment. Li va explicar que ho havia de fer per transferència a un suposat compte bancari de la ONU i que, en arribar, ja podria retirar els seus diners i compensar-la.