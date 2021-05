Avui hem tractat els següents temes:

Amb la vacunació ens sorgeixen preguntes com per exemple si hi ha unes vacunes que són millors que les altres. Ens resol els dubtes el doctor Ferran Moraga-Llop vicepresident de l'associació espanyola de vacunologia.

-Algunes vacunes que són millors que d'altres?

Aquesta pregunta en aquest moment té una resposta molt concreta, les quatre vacunes que en aquest moment estan autoritzades per la EMA són vacunes similars, és a dir, les vacunes són de gran qualitat, segures i d'una gran eficàcia, per tant podem posar les vacunes al mateix nivell. En una situació concreta, si resulta que una vacuna és millor i de més efectivitat, s'hauria de fer un assaig clínic per comparar les dues vacunes en la mateixa població. Les petites diferències que es poden observar en l'eficàcia dels assajos clínics són molt variables en funció de molts factors, com per exemple, l'edat, el sexe, les persones amb malalties o les noves variants. Per tant , comparar les vacunes en els assajos clínics és quasi impossible, s'hauria de fer la comparació dintre d'una mateixa població.

El Ministerio de Sanidad ha hecho público en su página web el borrador de un real decreto, que una vez aprobado, permitiría a los establecimientos de todo el estado español vender estas pruebas rápidas sin necesidad de disponer de receta médica.

El colectivo ha valorado "positivamente" el anuncio, pero también ha recordado que "hace meses" que lo están pidiendo. Además, ha propuesto que las farmacias contabilicen los casos positivos que se detecten mediante el sistema electrónico de registro. Un hecho que ayudaría a localizar y cortar las cadenas de contagio.

La Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña (FEFAC), ha subrayado que las farmacias siempre han sido dispuestas a "colaborar activamente" en la prevención de la covid-19 y que la distribución de tests permitiría dar un paso adelante hacia la "recuperación" de las relaciones sociales y el retorno "a los espacios de trabajo".

Otro punto positivo, sería la reducción de la carga de trabajo en los Centros de Atención Primaria (CAP), puesto que solo recibirían a aquellas personas sospechosas de ser positivos.