Avui hem tractat els següents temes:

El dia 1 de maig es va publicar la llista de cotxes per poder valorar la quantitat de l'impost que pagarà per l'emissió de CO?. Parlarem d'aquesta situació amb el Joan Dalmau director editorial de coches.net.

-Com veieu l'arribada d'aquest nou impost?

Incrementa encara més la pressió fiscal que pateix l'automòbil i l'usuari particular. Com normalment aquest usuari particular no es queixa és una de les maneres més fàcils de pujar la pressió fiscal amb aquest increment com un impost verd.

Aquest impost estaria molt bé si fos acompanyat de tota una sèrie d'altres incentius que afavorissin aquesta transformació. Jo dono suport al cotxe verd i hem de transformar la societat i començar a comprar cotxes elèctrics d'una manera molt més massiva del que estem fent ara, però la manera no és l'encertada.

iquiditat, pagament d'impostos, estoc, més risc de morositat i impagats ... són només alguns dels problemes als quals s'enfronten les pimes a conseqüència de la crisi sanitària de la Covid-19 i el seu impacte en l'activitat econòmica i empresarial. Valorarem aquesta situació amb el senyor Josep Ginesta secretari general de PIMEC.

-La superació econòmica en les petites i mitjanes empreses es presenta com tot un repte de superació econòmica?

<< Efectivament, el repte que tenim ara és que la vacuna es traslladi a l'economia, però especialment el nostre teixit productiu fonamentalment de petites, micros i mitjanes empreses què són els que representen pràcticament el 99,8% de les empreses del nostre país i que són les que ens garanteixen tirar endavant l'economia.>>

-Com està la situació ara mateix?

<< És especialment preocupant per què hi ha moltes petites i mitjanes empreses què són les que tenen menys coixí financer i menys capacitat per poder afrontar situacions de moltes dificultats en un curt termini.>>