Avui hem tractat els següents temes:

S'ha donat autorització per distribuir les vacunes de Janssen i començar la seva aplicació. A Europa encara està pendent l'aprovació de la vacuna russa Sputnik 5 , l'agència del medicament europea ha de donar el vistiplau. Tenim el telèfon al Dr. Albert Gómez professor del departament de ciències mèdiques de la universitat de Girona i cap del servei de medicina interna de l'Hospital de Santa Caterina.

-Un dels avantatges que podem destacar de la vacuna de Janssen és que és d'una sola dosi.

Aquesta és un avantatge respecte a la resta de vacunes, la vacuna de Janssen amb una sola dosis aconsegueix la immunitat necessària.

-Per què té uns límits d'edat?

Els estudis i a persones vacunades a partir dels divuit anys llavors no hi hauria problemes d'edat. Segurament que es fa per una distribució de les vacunes a les persones que tenen més risc d'agafar covid i risc de desenvolupar una malaltia greu, però en un principi no hi hauria problema.

-Havia sentit a dir que en funció de l'edat sí que havia vacunes que donava una millor resposta immunitària com per exemple l'AstraZeneca, deien que tenia una millor resposta immunitària en persones de vuitanta anys.

S'estan produint problemes en el procés d'empadronament a la ciutat de Barcelona. Són moltes les dificultats que algunes persones, famílies o col·lectius, es troben quan intenten aconseguir el que en la normativa es defineix com una obligació: empadronar al domicili on es resideix..Tenim amb nosaltres de la síndica de greuges la Maria Assumpció Vila.

-No sembla un tràmit àgil.

<<S'ha convertit en un problema, perquè les persones es puguin empadronar sense domicili fix necessiten un informe de reconeixement de residència i ho elabora l'àrea de serveis socials. Una vegada s'ha elaborat aquest informe ja es pot fer la tramitació per empadronar-se. És d'obligació que les persones que estiguin a la ciutat estiguin empadronades, en molts casos triguen molt per donar aquest informe i mentrestant aquella persona no està empadronada. Vam pensar que no podia seguir d'aquesta manera i l'ajuntament ens va dir que amb la pandèmia es va endarrerir tot una mica, però el que no pot ser és que treguin fins a 7 mesos. Aquest paper el necessiten perquè si no no poden accedir a la sanitat pública o a l'educació.>>