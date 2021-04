Avui hem tractat els següents temes:

La vacuna que se está desarrolando en España será intranasal y será, probablemente, de una sola dosis. No solo España está desarrollando este tipo de aplicación de la vacuna, otros países, como Australia, está realizando el primer ensayo en humanos para una vacuna en aerosol vía nasal. Incluye una fórmula de adenovirus modificada genéticamente para prevenir contagios de coronavirus.

La vacuna intranasal que está desarrollando el equipo del doctor Luís Enjuanes y la doctora Isabel Sola en el laboratorio de coronavirus del CSIC está basada en la manipulación genética del propio SARS-CoV-2, del que se ha derivado una réplica de ARN (que multiplica la dosis génica que desencadena la protección). Es un modelo nuevo y requiere tiempo.

El CISC, antes de hacer la vacuna contra el SARS-CoV-2, ya había desarrollado otra para el virus MERS, SARS-CoV-1, que era muy eficaz en los modelos animales experimentales.

Hem d'aplaudir l'actuació de la policia en un control del Bages on ha interceptat a quatre persones amb ordre de detenció.

Ha estat una actuació molt rellevant, això va passar la setmana passada amb un control preventiu de mobilitat on els companys de Manresa van detectar un cotxe que era sospitós. En aquell moment quan van veure alguna cosa que no els hi va quadrar i el discurs dels integrants del vehicle tenia moltes incoherències, tot seguit van considerar que el seu vehicle era d'interès policial. Vam fer unes investigacions i en aquell moment els companys descobreixen que tres d'aquests integrants del vehicle tenien ordres d'altres cossos policials i també dels jutjats de la zona central d'Espanya. Van adreçar aquesta gent a la comissaria per fer unes gestions i un cop allà se n'adonen que també tenien nou ordres de detenció pendents de diferents punts del país. En aquell moment ens vam adonar que venien a Catalunya a dur a terme les mateixes activitats delictives i que eren de tota mena. Vam anar tirant el fil amb els companys d'altres cossos i vam veure que aquests senyors estaven relacionats amb robatoris de tota mena.