Avui hem tractat els següents temes:

La ciència va descobrint cada vegada més com funciona la covid-19, però principalment com ens afecta. L'altra gran part és com ens afecten els símptomes en el nostre cos per poder trobar medicaments que lluitin contra aquests símptomes. Un estudi internacional amb la participació de l'Hospital de la vall d'Hebron demostra que la covid-19 augmenta el risc de complicacions durant l'embaràs. Parlarem amb la doctora Nerea Maiz especialista del servei d'obstetrícia i investigadora de la vall d'Hebron.

-Ja tenim una conclusió de com afecta la covid-19 a les embarassades?

Així és, el principi de la pandèmia desconeixíem els efectes que podia tenir la covid-19 en un embaràs, després van començar a sorgir uns estudis que indicaven que podia augmentar certs riscos. El que ens va portar aquest estudi és el fet de veure que efectivament, totes les complicacions que han ocorregut en un embaràs, es veuen incrementades en un 50%.

Durant aquesta setmana els Mossos d'Esquadra i les policies locals controlaran les distraccions al volant i també el compliment dels semàfors. El Servei Català de Trànsit (SCT) impulsa la campanya policial i és que l'any passat les distraccions van ser la primera causa dels accidents amb víctimes a les carreteres catalanes, per davant de la velocitat inadequada i de l'alcohol i les drogues.

Accions com parlar pel mòbil o escriure missatges, sintonitzar la ràdio o programar el GPS van ser darrere d'un 23,2% de la sinistralitat. Per aquest motiu, des d'ahir i fins diumenge, 2 de maig, els cossos policials estaran especialment atents les distraccions causades per l'ús dels telèfons mòbils, que són les més esteses i incrementen considerablement el risc d'accidents de gravetat. Parlarem amb el director del servei Català de trànsit Juli Gendrau.

-És curiós que a l'any 2021, encara es parli de respectar els semàfors.

<< Anem repetint durant l'any amb diferents campanyes entre mossos y policia local és un petit recordatori i per evidenciar la importància d'aquestes coses tan senzilles.>>