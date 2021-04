Avui hem tractat els següents temes:

Avui finalitza el confinament comarcal tot i que no hi ha bones xifres. Intentarem buscar respostes amb el Dr. Salvador Macip professor de ciències de la salut de la UOC i investigador de la universitat de Leicester.

-Creus que és adequat aixecar el confinament comarcal?

<< Les xifres estan millorant, però molt tímidament, són xifres estan estables la qual cosa és positiva, però tampoc estan baixant. En aquests casos és molt difícil decidir quines estratègies funcionen i quines no. La millor manera és ser el màxim prudent durant el temps que sigui possible. Des del meu punt de vista en més lògic seria fer un esforç, intentar tancar el màxim fins que els caso realment tinguin una tendència a la baixa.>>

-Quan li dónes un cop d'ull a la incidència del virus en el mapa de Catalunya es pot apreciar que a moltes comarques encara estan no estan bé com per aixecar el confinament comarcal.

<< El nombre de casos que tenim és més alt que el mes de febrer i març. Sí que és cert que tenim un avantatge i és que gran part de la població d'avançada edat ja està vacunada, es nota una millora de setmana en setmana i això denota que tindrem menys mortalitat. Ara mateix sí que hi ha més gent jove hospitalitzada, però és a causa de la variant britànica que afecta més aquesta franja d'edat.>>

Un 42% dels treballs són a través de la xarxa de contactes. Parlarem amb la Natàlia Marc directora operacions del grup Adecco.

-L'enquesta diu que un percentatge molt elevat de persones tornen a trobar feina gràcies a la seva xarxa de contactes.

Efectivament, el que hem comprovat que el mercat ocult d'ofertes segueixes sent el medi més efectiu per accedir a un lloc de treball. Dintre d'aquest mercat ocult és el medi més eficaç a Catalunya, en el 2020 el 42% de les persones que van trobar una alternativa professional ho van fer gràcies a aquest medi.

-El que fan aquestes empreses petites és demanar a algú de confiança per treballar amb ells?

La xarxa de contactes és això, la persona que està buscant feina dóna el missatge del seu objectiu professional a tota la seva xarxa coneguda i alhora els coneguts li poden donar informació com noms de companyies, tendències de mercat o altres contactes que la persona no coneixia.