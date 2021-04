Avui hem tractat els següents temes:

iada de Sant Jordi I volem saber com és l'estat de salut del llibre a Catalunya, sortirem de dubtes amb el senyor Patrici Tixis president de la cambra del llibre.

-Quina nota li ficaries a la salut del llibre en aquests moments?

<< Un notable alt, malgrat que hagin passat un temps molt dur, llarg i amb molta angoixa, la veritat és que la salut del llibre és molt bona perquè si mirem un any enrera, les expectatives que teníem pel 2020 eren nefastes. Veure com de cop desapareixia el dia de Sant Jordi, una data on llibreters i editors tenim posada una gran esperança en què sigui una setmana extraordinària, malauradament no va ser així, vam estar tots confinats a casa. Una vegada hem pogut sortir del túnel del confinament, hem vist clarament que el lector té molt d'interès en els llibres i que potser el ritme de vida que portava no li deixava temps per reflexionar una mica i veure la vida d'una altra manera. En el confinament els llibres adquireixen un valor molt important i es converteixen en una eina de suport per salut emocional de la majoria de la gent.>>

Una de les noves iniciatives d'aquest Sant Jordi per evitar les aglomeracions arriba de la mà dels Amics de la gent gran amb la campanya "Un Sant Jordi en companyia". Per parlar d'aquesta nova campanya ho farem amb el director de la fundació Amics de la gent gran el senyor Albert Quiles.

-De què es tracta aquesta campanya?

Aquest any és un Sant Jordi on tampoc es pot celebrar de la mateixa manera, però sí que és veritat que hem avançat respecte al Sant Jordi de l'any passat llavors això ens dóna una mica d'esperança. Aquest any el que hem fet per evitar les aglomeracions des del passat dia 6 d'abril que totes les persones voluntàries poden passar per les diferents seus d'amics de la gent gran que hi ha arreu de Catalunya i poden recollir una rosa contra l'oblit i un llibre per totes les persones grans de l'entitat. Des de fa dues setmanes estem mobilitzant a 1.500 persones voluntàries perquè puguin portar el llibre i la Rosa com indica a totes les persones grans.