Un programa pionero impulsado el mayo de 2020 por el Hospital de Mataró ha demostrado, después de casi un año de estudio, que la rehabilitación mejora la fatiga y la dificultad respiratoria de los pacientes que han pasado la covid-19.

Según este estudio, el 10% de los pacientes covid que no tenían problemas previos acaban presentando estos síntomas de manera persistente, pero gracias a la rehabilitación la situación se puede revertir.

Después de examinar diferentes casos, la capacidad mecánica de los pacientes mejora un 40,35% y la capacidad respiratoria un 20%, después de unas treinta sesiones de rehabilitación. En el programa han participado 77 pacientes con una edad mediana de 55 años y una media de ingreso en el hospital de 25 días.

El programa de rehabilitación evalúa de forma individualizada y presencial cada paciente para ofrecerles un tratamiento rehabilitador que se hace de manera telemática.

Com cada dimecres tenim el nostre espai de mossos d'Esquadra amb l'Imma Vives.

-En què consisteix el protocol del foam?

És un protocol que ja hi era i ara s'ha fet públic. El que no entenem és el perquè de fer-se ara, creiem que pot ser per una qüestió política i per pressions per part d'associacions. No ens oposem al fet que hi hagi transparència, però sí que qüestionem el moment i la manera en com s'ha publicat.

-Abans aquesta publicació es podia conèixer com era el protocol?

No, són protocols d'actuacions de les forces i cossos de seguretat i que normalment no es fan públics. En el moment que la ciutadania es quedi trenqui-la per una mala praxi, que ningú es preocupi perquè el jutge demanarà el protocol.