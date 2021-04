Avui hem tractat els següents temes:

La necesidad de cortar los contagios es una premisa importante, por eso el gobierno ha puesto sobre la mesa la posibilidad de prohibir fumar en las terrazas de los bares y restaurantes.

La medida persigue evitar que el virus se propague por su medio pricipal. hay que recordar que desde agosto ya está prohibido fumar en la vía pública si no existe una distancia de, como mínimo, dos metros. Así que se podría dar la circunstancia parqadójica de que estés tomándote un café en una terraza con prohibición de fumar pero que a dos metros de distancia sí puedas hacerlo.

En Herrera en COPE Cataluña hemos hablado con Josep María Aguirre, profesor de derecho público de la universidad de Girona. "¿Se puede hacer? Lo que nos dice la experiencia es que sí porque cada día descubrimos nuevas maneras de interpretar las leyes. Es cierto también que las leyes contra el tabaco van ampliándose con el paso de los años." explica el profesor de la universidad de Girona

Sanitat prendrà demà la decisió de si endarrereix durant 42 dies la segona dosis de les vacunes Pzifer i Moderna per poder complir amb el pla de vacunació. Aquesta situació es basa en una arribada massiva de les dosis de Pzifer. Per saber si és un pla adequat o no, parlarem amb el Daniel López Acuña epidemiòleg i exdirector d'acció Sanitària en situacions de crisis de l'OMS.

-És adequat aquest pla que s'està estudiant?

Des del meu punt de vista no ho és, considero que no s'ajusta als criteris pels quals les vacunes van ser aprovades per l'Agència Europea del Medicament , just ahir van fer un comunicat dient que la vacuna Pzifer i la Moderna haurien de seguir d'acord amb la fitxa tècnica i posar la segona dosis entre 21-28 dies després de la primera i no prorrogar més temps. Crec que l'argument de postergar les segones dosis per poder vacunar a més persones és fatal, l'únic que farem és deixar els cicles de vacunació incomplets. El que haurien de fer és ficar les quatre vacunes aprovades per l'Agència Europea del Medicament sense una restricció de vacunes per edats per poder vacunar al grup de 60 a 80 anys.