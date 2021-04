Avui hem tractat els següents temes:

La incidència acumulada segueix creixent a Espanya, però, el Govern espera que el pròxim 9 de maig acabi l'estat d'alarma, que complirà sis mesos. Així, s'arribarà a un nou escenari legal que permetrà sortir al carrer a qualsevol hora o reunir-se més de sis persones en exteriors i interiors. No obstant això, segons el ritme actual de l'estratègia de vacunació a aquesta data encara no estaran immunitzats els majors de setanta anys o els grups de risc, col·lectiu on el coronavirus suposa un risc més gran. Tenim el programa el senyor Joan Lluís Pérez professor de dret constitucional de la universitat UAB.

-Què es podrà fer?

<< L'estat d'alarma donava unes instruccions generals davant d'un fet per possibles disparitats. Les comunitats autònomes volen regular pràcticament les mateixes coses que l'Estat, però hi ha un control judicial per part del tribunal superior de justícia de les comunitats autònomes. Podrem fer pràcticament el mateix, però haurem de preveure i modificar alguns aspectes.>>

Les aplicacions ens fan la vida més fàcil i avui parlarem de la nova app què faran a l'hospital Germans Trias. Aquesta nova eina millorarà l'experiència de pacients i acompanyants durant la seva estada al centre. Per assabentar-nos de més tenim el programa al Xavi Rojas responsable de sistemes de l'Hospital germans Trias.

-Aquesta aplicació té com a objectiu millorar la vida de les persones a l'hospital?

Aquesta és la idea, és una aposta de l'Hospital germans Trias digitalitzant els canals de comunicació entre professionals i pacients.

-Com funcionarà aquesta aplicació?

Aquesta aplicació està disponible tant a sistemes Android com iOS. Només has de buscar en el market del mòbil "Germans Trias" i descarregar-t'ho.