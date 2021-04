Avui hem tractat els següents temes:

Nou cop al pla de vacunació i als objectius de la Unió Europea. La farmacèutica Janssen ha informat aquest dimarts que paralitza el llançament de la seva vacuna contra el coronavirus a Europa després de l'última recomanació realitzada als EUA pels organismes competents. La causa és que s'han registrat un total de sis casos d'un tipus de coàgul sanguini "estrany i greu". Parlarem amb el Dr. Carlos Rodrigo, membre del consell assessor de vacunació de Catalunya.

-Fins a quin punt hi ha uns interessos polítics i econòmics amb les vacunes?

L'agència europea del medicament, en cap moment ha dit que no s'utilitzessin, els beneficis són molt superiors que els riscos. Encara no sabem amb seguretat que produeixen i que no, només hi ha indicis de relació.

-En aquest moment la gent té por de vacunar-se, considera dolenta l'estratègia de comunicació?

Sí, no entenc a la presidenta de la Comissió Europea l'Úrsula Von der Leyen, no es pot dir el que s'està dient, les institucions comunitàries porten la contrària a la seva agència reguladora què és l'agència europea del medicament.

Un 38% de los ciclistas que circulan por Barcelona admite no tener conocimiento de la normativa de circulación de bicicletas. Así lo indica el 3.º Barómetro RACC del ciclista urbano en la ciudad, que a pesar de que muestra una mejora -el 2019 era un 45%- pone de manifiesto la necesidad de impulsar la formación de la normativa de circulación urbana entre ciclistas.

En Herrera en COPE Cataluña hemos hablado con Albert García, portavoz de la asociación amigos de la bici y ha señalado que, "puesto que hay de haber una "convivencia" entre diferentes vehículos, hay de haber un "mínimo de formación" por parte de los usuarios de bicicletas y patinetes, pero que no es necesario un carné de bici. Es impensable"