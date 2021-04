Avui hem tractat els següents temes:

Avui es celebra el Dia Mundial sense Mòbil. Podries estar un dia sencer sense telèfon mòbil? No sembla una tasca fàcil i en una situació d'emergència sanitària com la que ha produït la pandèmia del coronavirus, amb més de la meitat de la població mundial confinada a casa seva i depenent de la tecnologia per estar connectats amb els altres. Parlarem amb María Guerrero, psicòloga experta en tecnologia i família.

-Qui es pot avui dia a permetre el luxe de no utilitzar el mòbil?

Sembla com una utopia, és una cosa que jo crec que a tothom ens agradaria i inclús ho desitjaríem, però em sembla bastant complicat i difícil no utilitzar en un sol dia el nostre mòbil quan en realitat no fa tant de temps que no hi eren.

-A on ens porta aquest ús abusiu del mòbil?

Hem de conscienciar-nos de què han d'haver-hi límits com en tot en aquesta vida, l'extrem al final és perjudicial. No podem estar tot el temps connectats i no desconnectar en cap moment del dia ni del cap de setmana. Al final si no posem límits hi haurà conseqüències per la nostra salut i la dels petits de casa. Vull posar el focus sobretot en els nens perquè per ells el risc de totes les conseqüències de no desconnectar del mòbil pot arribar a ser molt més perjudicial per ells.

La pandèmia i la seva aturada econòmica ha afectat a tots els sectors, un d'ells és el de les perruqueries, tenim al programa a la Margarita Dasplans representant del gremi de perruqueries de Catalunya.

-Les xifres de perruqueries tancades és molt elevada.

<< Nosaltres hem fet una enquesta per saber quantes entitats hi havia dintre del sector, encara estem esperant els resultats, tot a punta a què ha afectat més a les grans ciutats que als pobles o ciutats més petites.>>

-El sector com està gestionant aquesta situació?

De moment tenim la gran sort de poder seguir treballant, no ens han fet tancar perquè es considera servei essencial, però evidentment la facturació ha baixat un 30 per cent perquè no hi ha esdeveniments, ni casaments, ni celebracions, llavors la gent no acudeix tant al saló de bellesa.