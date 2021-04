Avui hem tractat els següents temes:

Les vacunes de la COVID-19 tenen en contra que són noves, s'estan utilitzant amb milions de persones i tots els focus estan posats en elles. El normal és que a mesura que hagi més vacunats més sabrem i les podrem utilitzar amb més seguretat, però també que s'identificaran més efectes adversos. Vacunar molt ens mostrarà moltes més incidències, la qual cosa no vol dir que les vacunes de la COVID-19 siguin menys segures que altres. Parlarem de la situació que estem vivint ara mateix amb les vacunes i la seva seguretat amb el doctor Salvador Macip.

Hi ha alguna vacuna que sigui més segura que un altre?

<< No, tot el que s'està veient al voltant de la vacuna d'AstraZeneca (encara està en estudi) se sospitava que hi havia una connexió que encara no s'ha demostrat, però amb la resta de vacunes encara hi han moltes dades que s'estan analitzant. De moment les vacunes que tenim aprovades són bastant iguals, altres vacunes també podrien donar altres problemes en un futur, mai se sap.>>

La evolución de las ciudades en lo que respecta a sus políticas urbanísticas está cada día más ligada a los objetivos medioambientales marcados en el ámbito nacional y europeo, razón por la que las grandes ciudades españolas están registrando intervenciones tanto en sus zonas más céntricas como en barrios periféricos en aras de consolidar y apostar por un modelo urbanístico sostenible.

Las calles peatonales facturan más

En este sentido, el mercado retail va a ser uno de los grandes beneficiados en esta redefinición de las ciudades. Y es que los comercios ubicados en calles peatonales facturan un 30% más que aquellos situados en calles colindantes en las que las aceras son más estrechas y el tráfico gana protagonismo. En este sentido, la reciente peatonalización de algunas de las principales arterias comerciales de las grandes ciudades favorece el consumo a pie de calle, lo que a su vez revaloriza el precio de los locales hasta un 20% y podría provocar renegociaciones de las rentas entre propietarios e inquilinos.