Avui hem tractat els següents temes:

Avui entren en vigor les noves restriccions en el que destaca el confinament comarcal des d'avui mateix, una decisió presa a causa de l'augment de casos. Anem a fer un repàs de quines són les restriccions que hi ha ara mateix i ho farem amb l'Imma Soler subdirectora operativa de protecció civil.

La restricció més destacada de totes seria el confinament comarcal?

Sí, aquesta limitació de la mobilitat continua realment igual perquè el confinament comarcal l'hem tingut durant tot aquest temps El que passa és que durant aquestes dates passades hi havia hagut aquesta viabilitat de què les bombolles de convivència poguéssim fer aquests desplaçaments d'una comarca amb un altre i ara el que s'ha fet no permet aquesta accepció. Recordem que ja en totes aquelles excepcions que són de necessitat com anar a treballar, anar a l'escola o per anar a un centre mèdic totes aquestes continuen igual.

Per aquest desplaçament que comentaves caldrà el certificat l'autoresponsabilitat?

Correcte, ens podem trobar que l'autoritat ens demani que justifiquem aquella mobilitat què fem la fem per motius previstos i per tant recomanem a tothom que porti aquest certificat que es pot baixar des d'internet.





Tot i que l'Associació d'Empresaris de les Comarques de l'Ebre (AECE) i diversos alcaldes ho estan demanant des de l'aplicació de la mesura, Salut i el Procicat han declinat restringir la mobilitat a les Terres de l'Ebre com a unitat territorial. L'empresariat insisteix que no es pot aplicar les mateixes restriccions que a Barcelona i l'àrea metropolitana en un territori amb una densitat de població baixa i amb moltes relacions socioeconòmiques entre les quatre comarques.

Els empresaris buscaran la implicació d'alcaldes, del delegat del Govern, Xavier Pallarés, i del subdelegat a Tarragona del govern espanyol, Joan Sabaté, perquè s'escolti aquesta demanda. I és que a més de les relacions personals, el confinament comarcal té un alt impacte econòmic a l'Ebre