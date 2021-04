Avui hem tractat els següents temes:

El Ministerio de Sanidad ha recomendado utilizar la vacuna de AstraZeneca a partir de los 60 años después de que esta tarde la Agencia Europea del Medicamento (EMA por las siglas en inglés) haya concluido que las trombosis extrañas detectadas en algunos vacunados pueden ser "un efecto secundario infrecuente" de la vacuna.

Por su parte, fuentes del Departamento de Salud puntualizan que la recomendación ministerial acota el uso de la vacuna a la franja de edad de entre 60 y 65 años.

El ejecutivo estatal lo ha indicado en las Comunidades Autónomas durante la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, que se ha celebrado después de la reunión urgente de los ministros de Sanidad de la Unión Europea para analizar la situación.

La EME ha encontrado un "posible vínculo" entre un reducido número de casos de trombosis con niveles bajos de plaquetas y el la vacuna británico. Aun así, el regulador de la Unión Europea continúa aconsejando su uso porque los "beneficios superan los riesgos".

En la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha indicado que el nuevo criterio, aprobado por "amplia mayoría", se adopta "por principio de precaución", y que en virtud de la logística ya determinada para los próximos días, se continuará vacunando el colectivo de edad entre 60 y 65 años.

Parlarem d'aquestes persones que en els seus processos selectius de l'ajuntament, han estat afectades per la covid-19.

S'ha produït una situació no desitjable.

Exacte, en persones opositores que es trobaven en procés de selecció. En aquest cas una persona que estava en una plaça d'agent de la guàrdia urbana i el dia anterior a l'hora de fer la prova selectiva va donar positiu en coronavirus. Les instruccions per la realització de la prova era que no es podia presentar i no entenem per què no hi havia uns altres mecanismes per poder fer-se un altre dia.

Va perdre l'oportunitat de poder presentar-se?

Sí, això és el que no devia passar, la covid té la gravetat que té, però com són altres malalties, hauria d'haver-hi un altre mecanisme perquè pogués tornar-se a presentar i fer aquelles proves en una altra ocasió. Quan vam rebre aquestes queixes no enteníem el que estava passant, vam estar buscant i ens vam adonar que la junta de Castella i lleó té alternatives per aquestes situacions.

Un altre cas que encara és pitjor és el d'un senyor que ja havia fet totes les proves i només li faltava l'entrevista personal. Aquesta persona va avisar de seguida, va demanar que aquesta entrevista se li fes un altre dia i se li va denegar.