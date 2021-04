Avui hem tractat els següents temes:

Estem a les portes de la declaració de la renda 2021 i serà notícia aquest any perquè s'inclouran els erts i molts altres factors que parlarem amb Diego González professor col·laborador dels estudis d'Economia i Empresa de la UOC.

Entren molts factors que normalment no entren.

Sí que és cert, aquesta campanya realment més que novetats es caracteritzarà precisament per la incidència sobre la declaració de la renda les circumstàncies a causa de la pandèmia.

Com entraran els erts?

Els erts són rendes que hauran de declarar als contribuents com rendiments de la feina. La incidència que poden tenir fonamentalment és l'obligació de declarar, El fet que es perceben durant l'any 2020 rendiments de la feina del pagador habitual i a més a més els erts, és com si fossin fos pagadors. Si només és un pagador, no hi ha l'obligació de declarar si aquests rendiments no superen els 22.000 euros anuals, però quan es perceben de més de dos pagadors com seria aquest cas a partir de 14.000 euros és obligatori presentar la declaració.

Desde la declaración del primer estado de alarma, diversos estudios nacionales e internacionales han demostrado el impacto negativo que están teniendo en los más jóvenes las medidas de limitación de la movilidad y distanciamiento social. Según estos informes, entre los efectos negativos principales se encuentran el deterioro de la dieta, la reducción de la actividad física, la limitación del contacto social y la ansiedad relacionada con la incertidumbre causada directa e indirectamente por la Covid-19.

Durante la pandemia, los animales de compañía han sido y siguen siendo una importante fuente de apoyo social para las personas, incluidos los más jóvenes. Y precisamente el apoyo social es uno de los factores más importantes de protección de la salud mental y el bienestar de las personas.

“Es una realidad que la calidad de vida, el bienestar emocional y la salud mental de muchos niños se han visto afectados por la pandemia. Debemos tener en cuenta que, en general, los niños y los adolescentes han vivido un confinamiento que los ha mantenido muchos meses sin poder ir al colegio, sin ver a sus amigos y familiares, y sin poder jugar o practicar deportes en grupo."