Avui hem tractat els següents temes:

De totes maneres es veu llum al final de tot això. La vacuna de Janssen, que produirà part del seu estoc en la farmacèutica Reig-Jofre de Barcelona, es converteix en una arma més per a lluitar contra el virus. "Per si mateixa no decantarà la balança però és una eina més a sumar a les que ja tenim" ens explica Macip "l'avantatge d'aquesta vacuna és que és monodosis i això ajuda".

Qualsevol producte farmacèutic que prenguem té efectes secundaris. Tots. Les vacunes no escapen a aquesta certesa. Quan se certifica que una vacuna és segura és quan els seus beneficis superen de molt a les seves contraindicacions, és a dir, que els seus efectes secundaris greus són rars o extremadament rars.

La vacuna de Janssen, la filial farmacèutica de Johnson & Johnson, també els té. Un home de Virgínia (els EUA) va sofrir un d'aquests efectes en rebre una de les monodosis de Janssen.

A partir d'aquí, l'home va acudir a un especialista, que li va derivar a urgències. Allí, els metges li van indicar que la reacció en la seva pell era un efecte secundari extremadament rar de la vacuna de Janssen. Darrere, podia estar l'activació frenètica dels seus sistema immune. L'efecte secundari és “hipersensibilitat cutània retardada”

<< Aquest l'hem enfocat en l'ou de Pasqua dividit en dues parts, la forma d'ou com a base i després la part de dalt amb una temàtica.>>

< En moltes ocasions, la inspiració em ve treballant, una peça em porta a un altre, és una progressió , sempre van sortint coses noves. >>

Un punt a destacar de la vostra pastisseria és la creativitat, heu guanyat premis que ho corroboren. Quina conclusió traieu de la campanya "Més mona que mai"?

<< Estem contents d'haver-ho fet i també en certa manera de què s'hagi acabat, vam haver de reinventar la mona, els fillols podien triar la mona amb tots els inconvenients del confinament. Ara dintre d'una certa normalitat, el fillol ha pogut venir amb el padrí.>