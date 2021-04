Avui hem tractat els següents temes:

Estem al nucli central de la setmana santa i les xifres es disparen situant-nos en una quarta onada i a Lleida en una cinquena onada. Les xifres no paren de créixer i per aquest motiu parlarem amb el Daniel López Acuña epidemiòleg i exdirector d'acció Sanitària en situacions de crisis de l'OMS.

Després de l'experiència que vam tenir per les festes de Nadal sabem que després de setmana santa tindrem una onada important.

<< Hauríem de prendre millor nota dels errors que vam cometre tant a desescalada de l'estiu com al Nadal. Hem de recordar que hi ha un principi fonamental, quan la incidència encara és alta, obrir les portes i ser permissiu i relaxar les mesures fa créixer els contagis. Estem en una situació que hauríem de ser més cautelosos i seguir totes les mesures restrictives lligades el període de setmana santa, exercir mesures restrictives quant a espais interiors tancats i les aglomeracions de persones que no ens ajudarà a contenir la retransmissió de la malaltia.>>

Cada dimecres Imma Viudes, portaveu del sindicat SAP-FEPOL de mossos d'esquadra, en explica cada dimecres l'actualitat del cos de mossos d'esquadra a Herrera COPE Catalunya.

El tema de l'exclusió dels sindicats de mossos en la comissió d'igualtat continua portant cua "Després que malgrat els escrits presentats i que en el darrer Consell de la Policia se'ns continués negant-hi la participació" explica Viudes.

Ahir SAP-FEPOL es va reunir amb la Directora General d'Igualtat qui va insistir en la necessitat que la part social estigui dins la Comissió d'Igualtat de la DGP.

El conflicte que el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) manté per a què s’incorpori a les organitzacions sindicals dins la Comissió d’Igualtat (que fins a dia d’avui segueixen excloses) és per tothom conegut.

"La Llei Orgànica 3/2007 i el Reial Decret 901/2020 pel qual es regulen els Plans d’Igualtat donen la raó al plantejament que SAP-FEPOL ha fet des de l’inici de la qüestió. Un plantejament que fins i tot, la Direcció General d’Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha avalat en resposta per escrit." diu la portaveu del sindicat. "No obstant, tal i com quedés en evidència en el darrer Consell de la Policia, les organitzacions sindicals seguim sense poder participar a la Comissió. Per aquest motiu ahir, SAP-FEPOL es va reunir amb la Directora General d’Igualtat i la persona tècnica Responsable de la Igualtat d’Oportunitats de dones i homes." afirma Viudes i afegeix que "De la reunió mantinguda ahir, la nostra organització referma la seva posició inicial"