En el último año, más de 2 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años han sufrido síntomas de trastornos mentales. Tras el confinamiento, la sintomatología de ansiedad y estrés se ha disparado y es que la situación de descontrol y de incerteza ha hecho que muchas personas experimenten estos sentimientos.

“Es importante tomar conciencia de que la salud mental es un problema de salud global y que hay que intentar detectar estos trastornos para evitar la cronificación. Un diagnóstico precoz y un buen tratamiento son la clave para poder superar estos problemas de salud”, afirma Mercedes Jorquera directora clínica de Ita Previ Valencia. Según la Organización Mundial de la Salud, el 9% de la población sufre una enfermedad de salud mental mientras que el 25% la sufrirá a lo largo de su vida.

Un 46% de los españoles podría necesitar ayuda psicológica tras el confinamiento

En Herrera en COPE Cataluña hemos hablado con Álex Dencas, psicólogo y experto en adicciones y transtornos de conducta del grupo ITA "Es difícil hacer una valoración de los datos aunque ya se puede decir que el confinamiento ha afectado mentalmente a un alto porcentaje de ciudadanos. Una de las válvulas de escape de las personas es el consumo, la automedicación” explica Dencas “los jóvenes se han visto especialmente afectados. Esta situación ha limitado mucho el ocio saludable y las pantallas, adicción a juegos y alcohol han entrado mucho más en escena”.

És quasi Abril i arriba una de les dates més indicades a Catalunya, la diada de Sant Jordi, l'any passat va ser marcada per la pandèmia i volem saber quina previsió hi ha per aquest any. Parlarem amb el Marià Marín i Torner secretari del gremi de llibreters.

Quina seria la previsió per aquest any?

<< Tot pot canviar d'un moment a l'altre, estem sotmesos a les autoritats sanitàries, però evidentment la logística que demana una diada com aquesta s'ha de treballar molt de temps. Hem estat treballant amb reunions molt periòdiques amb el Procicat, la Generalitat i els departaments de salut interior on ens expliquen les projeccions que fan. Hem basat les nostres mesures de seguretat i prevenció d'higiene per al Sant Jordi, per tant hauria d'anar molt malament i això no entra a les previsions. De totes maneres oblidem-nos de què aquesta diada estigui com una diada normal, és pràcticament impossible i amb això vull fer una crida a la consciència de la gent, perquè aquest any es realitzaran controls d'aforament on trobarem moltes cues.>>

Quina previsió de vendes es preveu?

<< De moment no fem previsions, es pot fer quan has vist la tendència i el que passa setmanes abans, però aquest dia del llibre que celebrarem el dia 23 d'abril no serà Sant Jordi perquè no celebrarem el patró de Catalunya amb totes les entitats i amb les seves respectives activitats. Per comparar amb la diada que van fer el 23 de juliol del 2020 en post confinament i amb unes mesures encara incertes vam fer un 30 per cent respecte a un Sant Jordi normal. El més important ara és visibilitzar la cultura segura, la facturació ja vindrà després.>>