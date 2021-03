Avui hem tractat els següents temes:

La variante británica del SARS-CoV-2 (B.1.1.7), que se propaga más fácil y rápidamente entre las personas y también parece más letal, ha sido detectada por primera vez en animales. Dos grupos distintos de investigadores informan del contagio con esta cepa del Covid-19 de un gato y un perro que comparten el mismo hogar en Texas (EE.UU.) y de otras tres mascotas analizadas en un centro veterinario de las afueras de Londres.

Investigadores franceses y británicos analizaron las mascotas admitidas en la unidad de cardiología del Ralph Veterinary Referral Center, en las afueras de Londres. El hospital había notado un fuerte aumento en el número de perros y gatos con miocarditis, que habían pasado del 1,4% al 12,8% en tan solo unas pocas semanas.

Esta cepa es muy contagiosa, se ha convertido en la dominante en Reino Unido, donde constituye alrededor del 95% de las infecciones, y su presencia se ha detectado en al menos otros 85 países.





Dintre d'uns dies arriba dilluns de Pasqua i serà el segon que viurem amb pandèmia. Per saber la percepció del sector pastisser tenim al senyor Elias Miró president del gremi de pastissers.

Aquest any, en grau de pandèmia estem diferents de l'any passat, l'estat d'ànim també és un altre, l'any 2020 no sabíem el que passava i teníem por. Aquest ja sabem com actuar i com ho hem de fer, llavors la previsió de vendes és positiva.

<< Des del sector ens agradaria quedar-nos una mica per sota de la Pasqua del 2019, sabem que no arribarem a les mateixes xifres que l'any 2019, però en xifres d'unitat estarem més o menys igual, això si, les unitats seran més petites i no es factura igual. >>

Quina serà la mona de moda d'aquest any?

<< Mirem els personatges de pel·lícules que han coincidit amb Nadal i normalment són aquests els personatges que estan més de moda. Com aquest quasi no hi ha hagut estrenes,agafarem idees dels que ja hi havia fa dos anys i també estem fent un repàs pels personatges típics i tòpics de Marvel o de Disney.>>