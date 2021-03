Avui hem tractat els següents temes:

La covid-19 ha trastocat la societat i ens replantegem les coses d'una altra manera. Per detectar la incidència del virus hi ha moltes maneres de fer-ho i una d'elles és a través d'una anàlisi de les aigües residuals. Parlarem amb la virologia i investigadora de l'institut de la recerca de l'aigua Laura Guerrero.

En quin moment es comencen a analitzar les aigües residuals?

<< Les aigües residuals són una matriu on fer una anàlisi molt interessant per poder conèixer molts factors concrets de la població. Quan va començar la pandèmia en el mes de febrer-març, vam veure que tot ser un virus respiratori, el risc era molt mínim de transmissió per digestió, però sí que la veien excretin-se, això es va fer pensar que podríem fer servir l'analogia de les aigües residuals (és un camp d'estudi molt ampli) per també donar-nos informació sobre la circulació d'aquest virus. Altres països ho estan implementant i els organismes europeus ho recomanen, és un indicador més per saber la circulació del virus.>>

Que tremolin els arbres" és l'avançament del nou disc de Beth "Origen" i està en el programa per explicar-nos que trobarem en aquest nou treball.

Fa uns mesos que gaudim d'aquesta cançó que forma part d'"Origen".

<< Molt contenta amb la rebuda que ha tingut aquesta cançó, a la gent li agrada molt i em diuen coses molt boniques, sobretot el que els hi fa sentir, com artista no hi ha millor recompensa. És una cançó que aporta bon rotllo, alegria i tirar endavant, crec que és molt necessari en aquest moment.>>

"Origen" parla sobre les teves arrels?

<< Quan buscava el títol del disc volia que fos igual en català i en castellà, inclús m'hagués agradat també en anglès. Finalment vaig triar "Origen" perquè com tu dius és tornar als orígens de la Beth autora, perquè hi ha algunes de les cançons que són les que ho vaig escriure fa molt anys, per una altra banda també tornar a aquella música que t'ha influït des de petita.>>