Avui hem trcatat els següents temes:

Hubo una época en la historia de la humanidad a la que se le llamó “los felices años 20”. Nos referimos al periodo de entre guerras, de 1920 a 1929, justo antes de la gran depresión. Una época de desenfreno social y cultural cuya raíz está en los terribles sufrimientos de una guerra cruel y despiadada jamás antes vista seguida de una epidemia de gripe, la mal llamada gripe española, que eliminó entre 20 y 50 millones de personas en tiempo récord.

Estos tiempos tienen muchas similitudes con los que corren hoy en día, salvando las distancias claro, una pandemia provocada por un virus primo hermano de aquel, una angustia colectiva a la que la humanidad no se enfrentaba desde hace cien años.

Catalunya és pionera en la implementació de la prescripció social a l'atenció primària, per saber de què tracta, tenim a la doctora Lourdes Franco secretària del sector primària X de metges a Catalunya.

De què tracta?

<< Donar consells i orientar a la gent cap a associacions o cap a activitats que es facin des de la comunitat on viu. No totes les coses que ens passen són físiques, el que entenem per malaltia és una cosa molt global i moltes coses de les quals ens passen són del nostre dia a dia i de com vivim la vida. Amb la recepta d'un fàrmac l'únic que estem fent és perpetuar el problema i medicalitzar encara més i afegir uns efectes secundaris de la medicació que probablement donarà més problemes que els que hi haurà. Moltes vegades, aquestes prescripcions que han de veure amb la part social, porten un benefici per les persones molt més gran que les pastilles i disminueixen totes les complicacions que poden haver derivat d'això. La persona se sent millor, acompanyada i resol per si sola el problema.>>