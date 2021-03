Avui hem tractat els següents temes:

Des del passat dilluns hi ha un lleuger desconfinament comarcal i el més possible és que els desplaçaments es posin a prova durant aquest cap de setmana en funció del temps. Ens aclareix les restriccions la senyora Imma Soler directora operativa de protecció civil.

Com podem moure'ns durant l'aixecament del confinament comarcal?

Ben bé el confinament comarcal no s'ha aixecat, el que es preveu és que hi ha gent unes restriccions que ja hi havia, però està més aquesta mobilitat de les persones quan es mouen amb el seu grup de bombolla que puguin en altres comarques. Cal recordar que encara estem en una situació complicada, recordem que venim d'un moment que els contagis eren molt alts i els hospitals estaven de bat a bat de persones ingressades a la. Tot això ha anat baixant, però molt lentament i encara estem amb uns números que són de risc, per tant, encara hem de mantenir aquesta vigilància.

El servei de farmacovigilància, és un dels serveis que més hem sentit a parlar durant aquests dies, sobretot arran dels casos de trombosis que es relacionaven amb la vacuna de l'AstraZeneca sense cap indici clar. Ens explica què és aquest nou servei l'Antoni Torres president de la federació d'associacions de farmàcies de Catalunya.

Què és el servei de farmacovigilància?

<< És un conjunt d'accions que desenvolupen quan un medicament es posen a la venda. Aquestes accions consisteixen a detectar, d'una conèixer i prevenir els efectes adversos dels medicaments. El medicament encara que passa per diferents fases, un cop arriba el mercat és contínua treballant amb aquest medicament via farmacovigilància, és a dir, estem atents de si es presenten efectes adversos tant en l'àmbit mèdic, hospitalari i de farmàcia.>>