Avui hem tractat els següents temes:

En el programa d'avui rebem telefònicament a la Maria Assumpció Vila, síndica de greuges de Barcelona per parlar del darrer informe, el balanç del 2020 de la defensora de la ciutadania.

Hi ha un punt a destacar?

<< Per resumir aquest 2020, en primer lloc el dret a una bona administració que és un dret fonamental que ha de tenir la ciutadania, aquest precisament conduït per la pandèmia, voler contactar amb l'ajuntament de Barcelona no era una tasca fàcil, l'atenció era via telèfon, per exemple per demanar una entrevista havia de ser amb cita, per tant va costar una mica. L'atenció social es va veure desbordada i vam rebre alguna queixa de persones que no podien contactar amb serveis socials o que els hi donaven la visita una mica tard.>>

La pandèmia també ha afectat l'habitatge?

<< Els barris més pobres des de sempre han tingut més incidències com malalties, moren abans i evidentment la pandèmia els hi ha afectat més. Els barris més colpejats han estat els de venda per càpita més baixos.>>

Torna la versió fresca, divertida i enginyosa del musical La Ventafocs, actualment estan en el teatre Regina de Barcelona. Hem convidat a l'Alícia Oliver, una de les protagonistes del musical perquè ens doni tots els detalls.

El teu paper en el musical de la Ventafocs és el de Meri, seria una de les germanastres del compte?

<< Sí, com ja us podeu imaginar és l'antagonista del musical.>>

Estem parlant d'una adaptació roquera i molt contemporània.

<< Es pot trobar relació i paral·lelisme amb el conte de tota la vida, però hi ha moltes coses diferents, no estem a palaus ni hi ha prínceps ni princeses, està ambientat en un institut dels anys cinquanta amb música rock. Estrenem el dia 20 i llavors enganxem amb les setmanes de setmana santa que tenen les escoles fins al 2 abril.>>