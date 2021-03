Avui hem tractat els següents temes:

La vacuna AstraZeneca s'ha suspès al nostre país durant quinze dies per precaució mentre aclareixen la possible relació amb els casos de trombosis a Europa, en total són 11. Brussel·les continua amb aquesta vacuna, hi ha moltes preguntes que es queden en l'aire, per donar resposta a totes elles, tenim al programa a Salvador Masip investigador de la universitat de Leicester i professor de ciències de la salut de la UOC.

Com està la situació amb la suspensió de la vacuna?

<< S'està creant una desconfiança i una por contra aquesta vacuna totalment injustificada, la prudència és important evidentment, però el que estem veient és exageració i un clima de pànic que tindrà un efecte negatiu a l'hora de vacunar-se.>>

Pot haver-hi relació entre les vacunes AstraZeneca i les trombosis?

<<Sembla que no, el percentatge de trombosis que estem veient és baixíssim, de fet menys que la població normal. El que és important és entendre que quan dues coses passen a la vegada no vol dir que estiguin relacionats un amb l'altre. L'agència europea del medicament i l'OMS diuen que no hi ha cap motiu de preocupació. Les decisions que s'estan prenent per aturar la vacunació les trobem exagerades, sobre el paper no sembla que hi hagi cap relació entre una cosa i l'altra i si hi ha una campanya darrere, és molt exagerada, no oblidem que hi ha una motivació política entre la comunitat europea i AstraZeneca, des del primer dia s'estan barallant per problemes de distribució amb els pactes que van fer i crec que podria haver-hi influència d'aquesta mala relació entre Europa i AstraZeneca.>>

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha presentat un projecte de millora en seguretat de totes les dependències policials del cos de mossos d’esquadra. En un escrit registrat el passat 1 de març, l'organització sindical (i després dels fets recentment ocorreguts) va reclamar al Director General de la Policia la necessitat d’aprovar un pla de millora de totes les comissaries.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb la Imma Viudes portaveu del sindicat policial "Inevitablement aquest Pla de millora passa per incrementar la seguretat exterior de les comissaries policials estudiant la possibilitat de preveure un sistema de tanques perimetrals que impedeixi accedir a una distància mínima de la façana de l’edifici."

En segon lloc, el Pla de millora preveu "la necessitat d’incrementar la vigilància amb càmeres i sistemes d’enregistrament d’imatges de les Comissaries de policia. En aquest sentit, SAP-FEPOL ha instat al Director General a accelerar la instal·lació en totes les comissares de policia, dels corresponents sistemes de captació d’imatges que, amb la resolució pertinent, permeti identificar les persones que hi accedeixen." ens explica Viudes.

Un estudi de la UOC mostra que la complexitat urbana redueix la capacitat d'atenció, evitant imprevistos La seguretat viària és una prioritat absoluta, de manera que un estudi de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) utilitza la intel·ligència artificial (IA) per ajudar a prendre decisions que facin les ciutats més segures.Segons la investigació, la informació obtinguda es pot utilitzar per entrenar xarxes neuronals que puguin detectar possibles perills en l'espai i patrons relacionats amb aquest major perill. D'aquesta manera, la investigació liderada pels investigadors Cristina Bustos i Javier Borge, treballa amb algoritmes que ajuden a les autoritats responsables a reduir la possibilitat de patir un sinistre en entorns urbans.