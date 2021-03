Avui hem tractat els següents temes:

A Espanya també s'han suspès les administracions de la vacuna AstraZeneca per precaució , tot i que encara no està demostrada la relació entre la vacuna i els casos de trombosis. Parlarem amb la Dra. Pilar Fernández Montesinos metge interna i membre de Doctoralia.

S'ha pres una mesura adequada?

<< És una mesura adequada i es troba dins de tots els protocols de seguretat en els assajos clínics de qualsevol mena de medicació. No és una novetat que hagi passat tot això amb vacunes de fet fa uns mesos va passar amb la vacuna Pzifer.>>

Suposant que hi hagi més efectes secundaris poden sorgir sense que s'hagin detectat la fase 3 de la vacuna?

<< Durant els assajos clínics poden haver-hi certs efectes secundaris, però sí que és cert que els efectes secundaris veritables de qualsevol mena de fermat es poden veure al llarg dels anys. Per això hi ha moltíssims medicaments que després de comercialitzar-los i de ser utilitzats, s'han vist que hi ha efectes secundaris al llarg termini.>>

El primer nano satèl·lit de Catalunya es diu enxaneta i s'enlairarà en deu dies per millorar la connectivitat del país. Volem saber quines funcions més realitzarà aquest nano satèl·lit i per aquest motiu hem convidat al director de l'institut d'estudis de l'espai de Catalunya, el doctor Ignasi Ribes.

A què ens referim quan diem que aquest nano satèl·lit millorarà la connectivitat?

<< Estem parlant de donar servei al qual diem avui dia "internet de les coses" que de fet encara està en "desapropament encara no desplegat", és a dir, un munt d'objectes podran tenir connectivitat a internet. Té un protocol determinat que vindrà molt lligat al 5G. La idea és que en llocs remots que no hi hagi connectivitat via xarxa terrestre es connectarà via espai.>>

Ajudarà a frenar la despoblació?

<< No podem pensar que això ens donarà connectivitat de banda ampla com per veure pel·lícules o sèries, de moment només serà d'accés limitat de dades. El pas d'aquest satèl·lit per sobre de Catalunya, passarà dos cops al dia perquè pugui passar dades, però sí que permetrà accedirà a internet a llocs remots.>>