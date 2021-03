Avui hem tractat els següents temes:

-Arriba la vacuna de Janssen

La vacuna és un pas necessari i imprescindible per sortir de la pandèmia de la covid-19. Tot el focus està posat en les vacunes que ja funcionen i les que vindran. Una que ha estat aprovada recentment és la Janssen amb la que només cal una dosi i l'altra notícia, que no és tan positiva, és la vacuna AstraZeneca, les vacunacions s'han suspès en nou països, presumptament provocaven trombosis tot i que encara no està demostrat. Parlarem amb el Xavier Ureta, professor de la universitat de Girona i director mèdic de giromèdic.

Hi ha relació entre les trombosis i la vacuna AstraZeneca?

<< Parlar ara d'aquest tema és parlar d'incerteses, no podem assegurar res, de fet AstraZeneca és la vacuna que ha vacunat a centenars i fins i tot milions de persones en tot el món. S'han trobat alguns efectes secundaris que es poden arribar a vincular amb la vacuna, però s'han pogut vincular de manera directa i científica. Recordem que la vacuna de Pzifer, també va ser intervinguda durant uns dies perquè va generar un dubte sobre un efecte secundari. Quan tries un fàrmac o una vacuna és relativament fàcil que pugui succeir i molt difícil demostrar que hi ha un refús.>>

ui dia 15 de març és el dia mundial dels drets del consumidor. Els consumidors som conscients que tenim uns drets, però quins són i quins utilitzem normalment, ens treu de dubtes el Miquel carrera de la unió de consumidors de Catalunya.

Quina salut tenen els drets dels consumidors avui dia?

Tant com l'educació que puguem tenir sobre els seus drets i les seves obligacions, és a dir, no coneixem tots els nostres drets i moltes vegades vivim enganyats per "drets adquirits" per part de les grans empreses que t'ofereixen "cortesies empresarials" que al cap i a la fi acaben perjudica tant als consumidors com a les empreses.

Es respecten els drets dels consumidors?

En una escala de l'1 al 10, tindríem un 5 pelat, hi ha moltes empreses que les respecten, però hi ha moltíssimes que no amb estafes de consum.