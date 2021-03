Al programa hem tractat els següents temes:

El Procicat aixeca el confinament comarcal a partir de dilluns i el comerç no essencial podrà obrir els caps de setmana. Tot i això encara es mantenen algunes restriccions com els grups bombolla en desplaçaments, acotació d'espais grans. Per parlar de la desescalada ho farem amb l'Àlex Goñi president de PIMEC comerç.

Aquesta desescalada ens dóna una mica d'oxigen?

<< És el que demanàvem al principi de setmana amb la campanya que vam engegar i que havia d'acabar dissabte amb una obertura virtual de botigues i veiem que aquesta pressió per part de tota Catalunya ha produït que hi hagi aquesta d'escalada de les botigues del dissabte. Ens haurien agradat també altres mesures com la part de la restauració que no ha estat modificada.>>

El Procicat hauria d'explicar millor els seus motius a l'hora de prendre decisions de per què si pot un sector i l'altre no?

<< Ha sigut el nostre debat al llarg d'un any. Nosaltres sempre hem demanat dues coses al Procicat, diàleg i una explicació de per què la restauració ha estat assenyalada com a transmissora de la pandèmia i volem una explicació, que ens ho demostrin amb informe epidemiològic. Si estem donant dinars, no entenem per què no podem donar sopars també, són mesures que no tenen una explicació.>>

Agentes de la Policía de la Generalitat-Mossos d'Esquadra de la División de Investigación Criminal de la Región Policial Metropolitana de Barcelona han desarticulado un grupo criminal especializado en las estafas conocida dentro del argot policial como smishing que operaban desde Barcelona.

Se han detenido cuatro hombres, de edades comprendidas entre los 19 y los 27 años, como presuntos autores del delito de estafa y pertenencia a grupo criminal.

¿Cómo funciona el smishing?

La investigación se inició en el mes de octubre de 2020 cuando una persona denunció que había estado objeto de una estafa mediantesmishing, una práctica en la cual los delincuentes envían SMS a los teléfonos de las víctimas con un enlace que deriva en páginas web falsas donde se suplantan entidades bancarias y operadoras móviles para obtener las claves y contraseñas de las víctimas.

Una vez los estafadores disponían de esta información, hacían un duplicado de la tarjeta SIM de la línea móvil de la víctima, con una doble finalidad: por un lado acceder a los códigos de validación operativa enviados por las entidades bancarias y, de la otra, para evitar que la víctima se diera cuenta de la operativa fraudulenta que realizaban con las cuentas bancarias y las tarjetas de crédito que estaban vinculadas.

Los integrantes del grupo usurpaban la identidad de entidades bancarias, compañías de seguros, empresas de paquetería y correos además de empresas de telefonía y enviaban masivamente miles de SMS a usuarios de telefonía móvil donde se los advertía que sus claves y contraseñas se cancelarían si no accedían en el enlace que se los adjuntaba a través de los mensajes por SMS.