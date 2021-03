Avui hem tractat els següents temes:

Arriba una de les èpoques més esperades, les vacances de setmana santa i ens trobem en la mateixa situació que el Nadal. La necessitat de la no mobilitat i equilibrar els temps de lleure de la gent amb l'economia i l'hostaleria no és fàcil, s'han de prendre decisions molt difícils, de moment sanitat proposarà el tancament perimetral de totes les autonomies menys Canàries i les illes Balears per setmana santa i Sant Josep. Tenim en el programa al Daniel López Acuña epidemiòleg i exdirector d'acció Sanitària a situacions de crisis de l'OMS.

Les noves propostes per evitar la transmissió del virus, són les més adequades?

<< El primer de tot és que és molt important prendre mesures dràstiques en tot el país per setmana santa i el pont de Sant Josep, És perquè el descens de la incidència s'ha alentit perquè hi ha en algunes comunitats autònomes un lleuger increment en el nombre de casos i perquè també estem observant aquesta tendència en alguns països d'Europa. On estem no ens podem permetre cometre els errors que es van cometre durant el Nadal, no podem obrir les comportes per la mobilitat i la interacció de persones perquè estaríem caminant directament a una quarta onada. Les mesures que s'estan replantejant la seva aprovació vénen d'una proposta inicial de la comissió de Salut pública que s'ha anat modificant. Són propostes que són importants realitzar i tot i això són mesures mínimes. Haurem de mantenir rigorositat amb el toc de queda que no es compleix com deuríem.>>

La cantant cubana Lucrecia ja ha començat el compte endarrere per presentar als Premis "Alegría de Vivir". És una cerimònia que se celebra des del 2013 amb l'objectiu d'honrar el talent i la bona disposició davant la vida de professionals en diferents àmbits com la cultura, els esports, la gastronomia o la ciència. En la seva novena edició, la cerimònia de lliurament dels premis "Alegría de Vivir" es realitza de manera virtual aquest 15 de març a les 19 del vespre a la Sala Luz de Gas, ens explica els detalls ella mateixa.