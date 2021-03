Avui hem tractat els següents temes al programa:

Hi ha un programa el programa de cribratge de professionals de l'Hospital Germans Trias ha detectat una disminució d'infecció asimptomàtica de covid del 80% coincidint amb la vacunació. Per parlar del tema tenim a la doctora Maria Esteve què és cap del servei de Medicina preventiva de l'Hospital Germans Trias

.Els Símptomes semblen que coincideixen amb aquest 88% de la vacunació, la relació és directe o no?

Això són resultats provisionals que hem obtingut aquí. Tenim un programa de cribratge periòdic cada quinze dies per als professionals sanitaris, ja que tenim més risc d'adquirir aquesta infecció per la covid i podem contagiar a pacients que poden ser susceptibles i també als nostres propis familiars.

Hem fet un programa quinzenal en el que va haver-hi 2300 treballadors i hem detectat 246 sanitaris que eren asimptomàtics i els vam enviar a casa per poder detectar l'infecció asimptomàtica. El que hem detectat en els últims cribratges, és que la proporció d'infectats a disminuït bastant des de la implantació de la vacuna a principis de gener, ja tenim una cobertura en sanitaris superiors al 80% més que entre els vacunats, aquesta infecció asimptomàtica, ha disminuït gairebé un 80% respecte als no vacunats.

Com cada dimecres farem un repàs de les notícies d'aquesta setmana amb la portaveu del sindicat SAP-FEPOL de mossos, Imma Viudes.

La primera de les notícies sembla de pel·lícula, es tracta d'una persecució dels mossos d'Esquadra a Collserola amb helicòpter inclòs.

Això va passar a la zona de Sant Cugat el passat dijous a la nit, dues persones van escapant d'un control de la policia local, no van fer cas a les indicacions llavors van iniciar una fugida en cotxe entre l'Ametlla del Vallès fins al bosc de Collserola. Van anar per la C-17 i la persecució es va allargar una bona estona, de fet van fugir a peu per la zona de les planes. Els mossos van activar l'helicòpter policial que té una càmera tèrmica per detectar la presència de cossos vius amb moviment en zones boscoses i finalment van ser localitzades. Ara s'està investigant perquè van fugir el control i d'aquesta manera.