Al programa d'avui hem tractat els següents temes:

Gran part dels virus que ens afecten els humans provenen del món animal. Són virus que es van adaptant no només a nosaltres sinó que també van mutant per adaptar-se a altres espècies. Un virus fa la seva vida i no és una qüestió exclusiva d'una espècie o un altre, sinó que sovint fan salts entre espècies, incloses la nostra. De vegades passa com amb el coronavirus, fan un salt entre una espècie i una altra, això fa que es creï un virus nou amb el qual no tenim defenses i patim una pandèmia. Investigarem l'arrel de tot això amb professionals que estan acostumats, em refereixo als veterinaris com el senyor Ramon Cedó, president del col·legi de veterinaris de Girona.

Quin paper juguen els veterinaris en situacions com una pandèmia?

<< Si la pandèmia comença amb una patologia animal, almenys al 80% de les epidèmies provenen dels animals. La primera barrera sanitària seria el veterinari i se'ns utilitza poc, ja que tenim un paper important en una pandèmia.>>

Els animals es poden contagiar de coronavirus?

<< Sí, però són contagis molt esporàdics i no tenen una importància com podríem tenir en humans. El que sí que és veritat és que el coronavirus no deixa de ser una mena de virus del qual n'hi ha molts, hi ha que afecten porcs o a pollastres, és a dir, el coronavirus és molt extens i amb diferents característiques.>>

El Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social planteja un ventall de 13 trams perquè els treballadors autònoms enquadrin la seva base de cotització i paguin en funció dels seus ingressos a final d'any. Ens ho explica amb més detalls la Sandra Zapatero, presidenta de CETAC a Catalunya.

Els autònoms pagaran més?

No és exactament així, és una reivindicació històrica que el col·lectiu d'autònoms i autònomes han reclamat, que és pagar en funció d'allò que guanyen. El sistema que hi havia fins ara no era just, perquè hi havia persones que estaven sobre cotitzant, és a dir, fan una aportació per sobre de les seves possibilitats i també hi ha d'altres que estan infra cotitzant, és a dir, segurament tenen un rendiment millor i no aporten prou.

S'està parlant de cotitzar per trams, hi haurà tretze, aquelles persones autònomes que tinguin un rendiment inferior al salari mínim interprofessional, és a dir, menys de 30 mil euros l'any, se'ls aplicarà una tarifació especial més reduïda, els que superin el salari mínim, no tindran cap modificació perquè ja fan bé la seva aportació.