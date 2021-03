Avui, a Herrera a COPE Catalunya, hem tractat els següents temes:

La recuperació de la pandèmia està deixant moltes seqüeles i moltes maneres de recuperació. La logopèdia i una d'elles i sa tornat fonamental per la recuperació després de la covid-19 i per parlar del tema tenim el senyor Alfons Igualada director del grau de logopèdia de la UOC.

Quin és el paper que juga La logopèdia a la rehabilitació després de la covid-19?

A partir de casos que ens vam trobar en els hospitals, on els pacients que han passat per la covid veien afectats la seva musculatura una conseqüència de la intubació a llarg termini. Hi ha una afectació sobretot l'àrea que afecta la parla, poder mastegar i empassar el menjar. Ho vam detectar i vam activar tots els protocols els hospitals que tenen logopedes.

Durant aquests dies s'han pres mesures, protestes i reclamacions. L'última i molt important que afecta a la restauració, a partir de dilluns podran allargar fins a les cinc de la tarda. També parlarem del manifest unitari que es va fer dijous a Barcelona, on tots els empresaris catalans van demanar un govern estable per acabar amb els actes violents que hem viscut durant els darrers aldarulls. Parlarem de tot això amb la Núria Aparicio, directora general de Barcelona Oberta.

Quina seria la principal conclusió de les declaracions que es van fer ahir?

La primera notícia és que el sector empresarial social català per primera vegada ha aparcat els seus interessos per un interès comú. La segona, destacar que sa format un clan molt unitari per recuperar la situació econòmica.