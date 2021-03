Avui, a Herrera a COPE, hem tractat els següents temes:

El coronavirus que provoca la covid-19 sigue extendiéndose. El abanico de vacunas para protegernos del desarrollo de la enfermedad es cada vez más amplio, es decir, hemos entendido antes como está “hecho” el virus que descubierto todos sus síntomas.

Las farmacéuticas van detrás de medicamentos que puedan echarnos una mano para combatirlo. Primero se ensayan los que ya están en el mercado y después se desarrollarán otros.

La hidroxicloroquina fue uno de los primeros que se ensayaron. Personajes públicos e influyentes, como el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump la promocionaron, pero la OMS desaconseja su uso.

La Organización Mundial de la Salud ha alertado contra el uso de la hidroxicloroquina para prevenir la covid-19

A partir de los resultados de varios ensayos clínicos con más de 6.000 participantes, los expertos científicos de la organización han determinado que este antiinflamatorio no tiene "un efecto significativo" en la reducción de muertes, hospitalizaciones o contagios.

Por eso, la OMS descarta el medicamento como "prioridad en investigación" y apuesta para redirigir recursos a investigar otras sustancias "más prometedoras" para prevenir la enfermedad.

Encara que no ho sembli comencem a veure llum al final del túnel les vacunes fan el seu efecte i tot començarà a tenir un altre color quan tota la població, entre el 70 o 80% estiguin vacunats. Setmana santa és precipitat i ja es descarta, però si mirem cap a l'estiu d'aquest any 2021. Brussel·les està preparant el passaport de vacunació que seria una de les claus per poder salvar l'estiu, la polèmica està servida, parlarem del tema amb el senyor Antoni Escudero què és president de la federació d'Hostaleria de les comarques de Girona.

Com valoreu aquest passaport de vacunació?

Antoni Escudero "Nosaltres sabem exactament què no és fàcil, però ja abans que la comunitat econòmica Europea per res d'això, Nosaltres ho vam plantejar el govern de la Generalitat i no vam rebre resposta. La nostra satisfacció des de l'hostaleria de Catalunya, confeCat i el grup que formem les quatre federacions i d'altra gent que hi ha també, hem tingut diferents reunions amb el govern pel tema de les obertures i minimitzar una mica tot el que està passant i com última va sortir de nosaltres dir-li això.