HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 11-2-21

12.30H ÚLTIMA HORA COVID-19. EL DEPARTAMENT SALUT UNEIX SIS INFLUENCERS PER CONSCIENCIAR ELS JOVES SOBRE EL CORONAVIRUS.DURANT EL 2020 ,UNS 3000 JOVES VAN ESTAR INGRESSATS A L'HOSPITAL PER CORONAVIRUS I 233 VAN PASSAR PER L'UCI. ALVARO GARCÍA. INFLUENCER.

12;45H ELS 5OO NOTARIS DE CATALUNYA AUTORITZEN EL DOBLE DE PODERS ELECTORALS PER AL 14F A CAUSA DEL CORONAVIRUS . AQUEST TRÀMIT FA POSSIBLE EL VOT PER CORREU A AQUELLES PERSONES QUE TENEN PROBLEMES DE MOBILITAT QUE ELS IMPIDEIX ACUDIR PERSONALMENT A LES OFICINES DE CORREUS.DEGÀ DEL COL.LEGI, JOSE ALBERTO MARÍN.

Aquests i altres temes pròxims pots sentir-los cada dia de 12.20 a 13 hores a 'Herrera a Cope Catalunya i Andorra'. Les històries més humanes que succeeixen a Catalunya són ampliades amb les veus dels seus protagonistes en les franges locals de la Cadena COPE a Catalunya. Si el teu horari d'escoltar ràdio és a partir de les 13 i fins a les 14 hores no et perdis 'Migdia Cope Catalunya i Andorra'.Un temps de ràdio en directe amb les millors entrevistes musicals dels artistes que triomfen o els escriptors que presenten les seves últimes novetats literàries. No mancada mai la ultima hora informativa comptada de manera àgil i ràpida .Un avanç de les notícies esportives que s'ampliaran a les 15.05 hores en 'Esports COPE' o el temps i la mobilitat en les carreteres catalanes. Recorda, de 12.20 a 14 hores, escolta COPE Catalunya i Andorra.