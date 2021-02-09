COPE

Barcelona

Herrera a Cope Catalunya i Andorra

    8-2-21

    HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA DILLUNS 8 FEBRER

    Audio

    HERRRERA A COPE CAT I ANDBARCELONA

    Tiempo de lectura: 2'Actualizado 11:15

    PAUTA HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA

    DILLUNS 8 DE FEBRER DE 2021

    PRESENTACIÓ

    EL TEMPS ( CARLES LOSADA)

    EL TRÀSIT

    LES NOTICIES

    ELS ESPORTS( ALBERT DIEZ )

    LES XARXES SOCIALS

    ESPAI COMERCIAL 1

    ÁREA JURÍDICA ( GRAVAT )

    13.30 DESCONEXIÓ PUBLICITARIA

    ENTREVISTA 1

    ÚLTIMA HORA COVID

    Lor. Comencem programa amb les dades de la pandèmia a Catalunya d'última hora. 694 persones a les UCIS. 53 defuncions durant les últimes 24 hores. Risc de rebrot 405 i velocitat de transmissió 0,86 . Analitzaem aquestes dades amb la doctora Judit Villar, metgessa adjunta del Servei de Malalties infeccioses de l'Hospital del Mar.

    Dra. Judit Villar, metgessa adjunta del Servei de Malalties Infeccioses

    PER QUÉ NOMES ES PODEN VACUNAR AMB LA VACUNA D'OXFORD LES PERSONES DE 18 A 55 ANYS?

    LA VACUNA RUSA POT ARRIBAR A ESPANYA? ES UTIL CONTRA LES NOVES VARIANTS BRITÀNICA, BRASILEIRA I SUD-AFRICANA?

    LES PERSONES QUE HAN REBURT LA PRIMERA DOSIS DE LA VACUNA I ES PEREN LA SEGONA HA DE PENDRE MESURES DE SEGURETAT ESPECIALS?

    PUBLI

    ENTREVISTA 2

    LA GRIP ES CONVERTEIX EN UNA MALALTIA RESIDUAL

    6 CASOS A TOTA ESPANYA A CATALUNYA NO S'HA DETECTAT CAP CAS

    HAN AJUDAT LES MESURES PER LA COVID PER EVITAR EL CONTAGI DE GRIP?

    DR. FRANCESC ALÓS. RESIDENT D'ÚLTIM ANY DE MEDICINA DE FAMILIA CAP PASSEIG DE SANT JOAN DE BARCELONA.

    ESPAI COMERCIAL 2

    STARBENNE- DRA.. TORREJÓN

    Tema: QUEREMOS VERNOS BIEN A CUALQUIER EDAD,¿QUÉ SIGNIFICA REJUVENER?

    13.05 BOLETIN COPE

    MIGDIA COPE CATALUNYA-ANDORRA

    EL TEMPS ( CARLES LOSADA)

    EL TRÀSIT

    LES NOTICIES

    ELS ESPORTS( JOSÉ LUIS GIL)

    LES XARXES SOCIALS

    DESCONEXIÓ PUBLICITARIA

    ESPAI PUBLICITARI 2

    13.12 ESPAI COMERCIAL 3

    PLAN 1-2-3 CLINITECH

    ENRIQUETA

    13.15 ENTREVISTA

    XARSE ( RED DE RESPUESTA SOCIOECONÓMICA) ATIENDE A MÁS DE 3.300 PERSONAS TOCADAS Y AFECTADAS POR LA CRISIS DE LA COVID

    AJUNTAMENT DE BARCELONA POSE DIVERSOS PUNTS PER LA CIUTAT. COORDINADORA DEL SERVICIO, AMAIA PAINO.

    13. 21 ESPAI COMERCIAL 4

    CREU BLANCA ( GRAVAT 3'17 “)

    13.27 DESCONEXIÓ LOCAL

    13.30 ENTREVISTA

    BARS, RESTAURANTS, GIMNASOS I CENTRES COMERCIALS, ESCOLES DE DANZA . COM ELS AFECTA DESDE AVUI LES NOVES MESURES I RESTRICCIONS COVID A CATALUNYA ?

    Manel Martínez, vicepresidente de LA PATRONAL DEL SECTOR DE FITNESS EN CATALUNYA ( ADECAF) y miembro de la Junta Directiva de FNEID ( FEDERACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS).

    ROGER PALLAROLS. DIRECTOR GENERAL GREMI DE RESTAURACIÓ DE BARCELONA.

    CENTRES COMERCIALS. ASSOCIACIÓ ESPANYOLA . CONTINUARAN TANCATS A CATALUNYA. NO PODEN MÉS.

    VÍCTOR GARCÍA. PORTAVOZ de la Asociación Española de Centros Comerciales

    LAS ESCUELAS DE DANZA VEN INJUSTO QUE NO LES DEJEN ABRIR EN CATALUNYA I EN EL RESTO DE ESPAÑA, SI. ( EL SÁBADO SE MANIFESTARON) ESCUELA DE DANZA DE SABADELL, KYM ESTUDIOS. Camino de Prado .

    13.43 ESPAI COMERCIAL 5

    ESPAI MEDICENTRE

    13.45 ENTREVISTA

    RUTH LORENZO ( NATIVIDAD VILA )

    ESPAI COMERCIAL 6

    MUNDO NATURAL

    14.00 MEDIODIA COPE

    Radio en directo COPE
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    En directo 2

    Herrera en COPE

    Con Carlos Herrera y Jon Uriarte

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    Directo Herrera en COPE

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