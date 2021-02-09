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8-2-21
HERRRERA A COPE CAT I ANDBARCELONA
Tiempo de lectura: 2'
Actualizado 11:15
PAUTA HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA
DILLUNS 8 DE FEBRER DE 2021
PRESENTACIÓ
EL TEMPS ( CARLES LOSADA)
EL TRÀSIT
LES NOTICIES
ELS ESPORTS( ALBERT DIEZ )
LES XARXES SOCIALS
ESPAI COMERCIAL 1
ÁREA JURÍDICA ( GRAVAT )
13.30 DESCONEXIÓ PUBLICITARIA
ENTREVISTA 1
ÚLTIMA HORA COVID
Lor. Comencem programa amb les dades de la pandèmia a Catalunya d'última hora. 694 persones a les UCIS. 53 defuncions durant les últimes 24 hores. Risc de rebrot 405 i velocitat de transmissió 0,86 . Analitzaem aquestes dades amb la doctora Judit Villar, metgessa adjunta del Servei de Malalties infeccioses de l'Hospital del Mar.
Dra. Judit Villar, metgessa adjunta del Servei de Malalties Infeccioses
PER QUÉ NOMES ES PODEN VACUNAR AMB LA VACUNA D'OXFORD LES PERSONES DE 18 A 55 ANYS?
LA VACUNA RUSA POT ARRIBAR A ESPANYA? ES UTIL CONTRA LES NOVES VARIANTS BRITÀNICA, BRASILEIRA I SUD-AFRICANA?
LES PERSONES QUE HAN REBURT LA PRIMERA DOSIS DE LA VACUNA I ES PEREN LA SEGONA HA DE PENDRE MESURES DE SEGURETAT ESPECIALS?
PUBLI
ENTREVISTA 2
LA GRIP ES CONVERTEIX EN UNA MALALTIA RESIDUAL
6 CASOS A TOTA ESPANYA A CATALUNYA NO S'HA DETECTAT CAP CAS
HAN AJUDAT LES MESURES PER LA COVID PER EVITAR EL CONTAGI DE GRIP?
DR. FRANCESC ALÓS. RESIDENT D'ÚLTIM ANY DE MEDICINA DE FAMILIA CAP PASSEIG DE SANT JOAN DE BARCELONA.
ESPAI COMERCIAL 2
STARBENNE- DRA.. TORREJÓN
Tema: QUEREMOS VERNOS BIEN A CUALQUIER EDAD,¿QUÉ SIGNIFICA REJUVENER?
13.05 BOLETIN COPE
MIGDIA COPE CATALUNYA-ANDORRA
EL TEMPS ( CARLES LOSADA)
EL TRÀSIT
LES NOTICIES
ELS ESPORTS( JOSÉ LUIS GIL)
LES XARXES SOCIALS
DESCONEXIÓ PUBLICITARIA
ESPAI PUBLICITARI 2
13.12 ESPAI COMERCIAL 3
PLAN 1-2-3 CLINITECH
ENRIQUETA
13.15 ENTREVISTA
XARSE ( RED DE RESPUESTA SOCIOECONÓMICA) ATIENDE A MÁS DE 3.300 PERSONAS TOCADAS Y AFECTADAS POR LA CRISIS DE LA COVID
AJUNTAMENT DE BARCELONA POSE DIVERSOS PUNTS PER LA CIUTAT. COORDINADORA DEL SERVICIO, AMAIA PAINO.
13. 21 ESPAI COMERCIAL 4
CREU BLANCA ( GRAVAT 3'17 “)
13.27 DESCONEXIÓ LOCAL
13.30 ENTREVISTA
BARS, RESTAURANTS, GIMNASOS I CENTRES COMERCIALS, ESCOLES DE DANZA . COM ELS AFECTA DESDE AVUI LES NOVES MESURES I RESTRICCIONS COVID A CATALUNYA ?
Manel Martínez, vicepresidente de LA PATRONAL DEL SECTOR DE FITNESS EN CATALUNYA ( ADECAF) y miembro de la Junta Directiva de FNEID ( FEDERACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS).
ROGER PALLAROLS. DIRECTOR GENERAL GREMI DE RESTAURACIÓ DE BARCELONA.
CENTRES COMERCIALS. ASSOCIACIÓ ESPANYOLA . CONTINUARAN TANCATS A CATALUNYA. NO PODEN MÉS.
VÍCTOR GARCÍA. PORTAVOZ de la Asociación Española de Centros Comerciales
LAS ESCUELAS DE DANZA VEN INJUSTO QUE NO LES DEJEN ABRIR EN CATALUNYA I EN EL RESTO DE ESPAÑA, SI. ( EL SÁBADO SE MANIFESTARON) ESCUELA DE DANZA DE SABADELL, KYM ESTUDIOS. Camino de Prado .
13.43 ESPAI COMERCIAL 5
ESPAI MEDICENTRE
13.45 ENTREVISTA
RUTH LORENZO ( NATIVIDAD VILA )
ESPAI COMERCIAL 6
MUNDO NATURAL
14.00 MEDIODIA COPE
En directo 2