HERRERA COPE CATALUNYA I ANDORRA DIVENDRES 5 FEBRER

12.30H ÚLTIMA HORA DE LA COVID-19. DETECTAT EL PRIMER CAS DE CORONAVIRUS AMB LA VARIANT SUD-AFRICANA A CATALUNYA.

EL 9% DELS CASOS DE CORONAVIRUS DIAGNOSTICATS A BARCELONA SÓN DE LA VARIANT BRITÀNICA.

Dra. Ángeles Domínguez, cap del Servei de Microbiologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge.

12.45H L'ÚS PROLONGAT DE MASCARETES PER LA COVID-19, AUGMENTA LES INTERVENCIONS COSMÈTIQUES DE LA MIRADA.LA CIRURGIA DE BLEFAROPLASTIA, PER A TRACTAR PARPELLES CAIGUDES I CORREGIR LES BOSSES DELS ULLS , CREIXEN DESPRÉS DEL CONFINAMENT. DR. GORKA MARTÍNEZ , OFTALMÒLEG .CLÍNICA BARRAQUER .(LA MEITAT DE LA POBLACIÓ PODRIA SER MIOP EL 2050 PER LA POCA ACTIVITAT A L'AIRE LLIURE)

MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA 5 FEBRER

13.10H ES MEJOR DEJAR HERENCIA O DAR TODO A LA FAMILIA EN VIDA? LEONARDO CÁRDENA, SOCIO FUNDADOR DE AGM ABOGADOS Y ESPECIALISTA EN ESTOS IMPUESTOS.

13.30H ANALIZAN COMO TIENEN QUE SER LOS PARQUES URBANOS PARA PROMOVER EL EJERCICIO FÍSICO. ( LOS PARQUES O URBANS CON PÁJAROS, PROMUEVEN LA ACTIVITAD FÍSICA Y AYUDA AL SOBREPESO ). NOS LOCUENTA EL AUTOR PRINCIPAL DEL ESTUDI, PABLO KNOBEL, DEL CENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA FORESTAL DE CATALUNYA (CTFC)

13.45H SINDICA DE BARCELONA , MARIA ASSUPCIÓ VILÀ.

13.50. ENTREVISTA MUSICAL.JOINA Canyet (Biure, 1996) és una artista empordanesa

