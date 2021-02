HERRERA COPE CATALUNYA I ANDORRA 3-2-21 DIMECRES

12.30H ÚLTIMA HORA COVID-19. CANVI DE CRITERI DE LA OMS; LES EMBARASSADES ES PODEN VACUNAR CONTRA LA COVID.AFIRMA QU NO HI HA RAONS CONCRETES PER CREURE QUE HI HAGUI RISCOS QUE SUPERIN ELS BENEFICIS DE LA VACUNACIO.CAP DE SERVEI D'OBSTETRÍCIA DEL CLÍNIC, DR. Francesc Figueras

12.45H LA COVID,RECONEGUDA COM A MALALTIA PROFESSIONAL PER ALS SANITARIS I SOCIOSANITARIS.AIXÒ IMPLICA QUE EL PERÍODE DE COBERTURA ABASTARÀ TOTA LA VIDA DEL TREBALLADOR SANITARI. ( EN AQUEST PROGRAMA VEM PARLAR DEL TEMA AL NOVEMBRE ) . PORTAVOZ DE SANITARIOS AFECTADOS POR COVID. Dra. PEPA BERTRÀN.

MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA 3-2-21

13.10H ELS TREBALLADORS DE CORREUS ALERTEN; LA RECOLLIDA DE VOTS A DOMICILI ELS POSA EN PERILL. LA CGT ALERTA QUE ELS SOBRES NO TNENE TANCAMENT AUTOMÀTIC MENTRE QUE CORREUS DIU QUE LA SEGURETAT ESTÀ GARANTIDA.JULIO GARCÍA,DELEGAT DE LA CGT A CORREUS.JULIO GARCÍA ,PORTAVEU DEL SINDICAT A CORREUS.

13.30H DE LA POR AL DESINTERÈS DUES REACCIONS A L'ALLAU CONSTANT DE DADES DE LA PANDÈMIA . EXPERTS ANALITZEN QUÈ CAL FER PER EVITAR INSENSIBILITZAR-NOS ENMIG D 'UNA CRISIS QUE ES POT ALLARGAR MESOS. FRANCIS GARCÍA COLLADO DOCTOR EN FILOSOFÍA I PROFESSOR DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA.

13.45H LA SEGURETAT " EL 23 D'ABRIL TINDREM SANT JORDI PERÒ NO COM EL DE TOTA LA VIDA". SEGONS EL GREMI DE LLIBRETERS.EL SECRETARI TÈCNIC DE L'ENTITAT , MARIÀ MARIN, AVANÇA QUE ESTÀ ELABORANT UN PROTOCOL QUE PREVEU DIVERSOS ESCENARIS.presidenta del Gremi, M. Carme Ferrer.



