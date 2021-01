HERRERA COPE CATALUNYA I ANDORRA DIVENDRES 29 GENER

12.30H LLENGUA COVID; LLAGUES, ARDOR I MENYS PAPIL.LES ,EL NOU SÍMPTOMA QUE JA S'INVESTIGA. L'HOSPITAL DE LA PAZ, HA PUBLICAT UN ESTUDI AL BRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY.DRA ALMUDENA NUÑO , DERMATÒLOGA DEL HOSPITAL LA PAZ E INVESTIGADORA DE L'ESTUDI.

12.45H ELS INGRESOS A LES UCIS PODRIEN COMENÇAR A BAIXAR AQUEST CAP DE SETMANA. SERGIO ALONSO, INVESTIGADOR DEL GRUP BIOCOMSC DEL DEPARTAMENT DE FÍSICA DE LA UPC. SERGIO ALONSO.

MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA DIVENDRES 29-1-21

13.10H UNA DE CADA 4 ESCOLES BRESSOL PRIVADES, EN RISC DE TANCAR PEL CORONAVIRUS. ASSOCIACIÓ CATALANA DE LLARS D'INFANTS .TARDOR AMB DAVALLADA D'ALUMNAT. LS COMPETÈNCIA DE LES LLARS DE CRIANÇA I MARES DE DIA.MARTA CAMÍ ,PORTAVEU DE L'ASSOCACIÓ CATALANA DE LLARS D'INFANTS

13.30H GAIRABÉ LA MEITAT DELS JOVES RENUNCIARIEN ABANS A UNA CERVESA QUE AL MÒBIL, SEGONS UN ESTUDI ONEPOLL . CREIX LA DEPENDÈNCIA DEL MÒBIL ARRAN DE LA PANDÈMIA . FRANCESC PERENDREU, PRESIDENT DE L'ASSOCIACÓ DE CONTROL D'ADICCIONS SOCIALS

13.45H DESDE EL COMENÇAMENT DE LA PANDEMIA ,LES SALES DE CINEMA CATALANES HAN PERDUT UN 85% D'ESPECTADORS. . ELS CINEMES, ENTRE LA REINVENCIÓ I EL TANCAMENT TEMPORAL DE SALES.GREMI D'EMPRESARIS DE CINEMES .

Pilar Sierra, directora del Gremi.

13.50H DAVID LIENAS CHEF, DONUTS FET A CASA .

