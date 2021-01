HERRERA COPE CATALUNYA I ANDORRA.

DIJOUS 28 GENER 2021

12.30H LA INMUNIDATDDE GRUPO PODRÍA RETRASARSE HASTA EL OTOÑO . LA VARIANTE BRITÁNICA Y LA FALTA DE VACUNAS ,LOS QUEBRADEROS DE CABEZA DE SALUD . EN LA CHINA EMPEZARAN A HACER TESTS ANALES PARA DETECTAR EL COVID. .DR. BENITO ALMIRANTE., JEFE DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS DE VALL HEBRON.

12.45 QUEJAS DEL SINDICATO DE MOSSOS D'ESCUADRA , SAP/FEPOL, EN EL PROTOCOLO ESTABLECIDO EN LOS TRASLADOS PENITENCIARIOS DE PRESOS CONTAGIADOS DE COVID-19 . .JUANITO COBOS DEL SINDICAT AUTÓNOMO DE MOSSOS SAP FEPOL .

Aquests i altres temes pròxims pots sentir-los cada dia de 12.20 a 13 hores a 'Herrera a Cope Catalunya i Andorra'. Les històries més humanes que succeeixen a Catalunya són ampliades amb les veus dels seus protagonistes en les franges locals de la Cadena COPE a Catalunya. Si el teu horari d'escoltar ràdio és a partir de les 13 i fins a les 14 hores no et perdis 'Migdia Cope Catalunya i Andorra'.Un temps de ràdio en directe amb les millors entrevistes musicals dels artistes que triomfen o els escriptors que presenten les seves últimes novetats literàries. No mancada mai la ultima hora informativa comptada de manera àgil i ràpida .Un avanç de les notícies esportives que s'ampliaran a les 15.05 hores en 'Esports COPE' o el temps i la mobilitat en les carreteres catalanes. Recorda, de 12.20 a 14 hores, escolta COPE Catalunya i Andorra.