HERRERA COPE CATALUNYA I ANDORRA. DIMECRES 27 GENER 2021.

12.30H ÚLTIMA HORA COVID. XAVIER LLEONART, SECRETARI GENERAL DEL SINDICAT DE METGES . ELS SINDICATS ALERTEN QUE FALTARÀ PERSONAL ALS HOSPITALS SATÈL.LITS. AVISEN QUE HI HAURÀ UNA CLARA DAVALLADA DE LA QUALITAT ASSISTENCIAL. " POSAR MÈS LLITS, NO VOL DIR ,MILLORAR LA ATENCIÓ DELS MALALTS. (EL DR PADRÓS VEU INASSUMIBLE EL VOT PRESENCIAL, EL 14 DE FEBRER , DELS POSITIUS I CONTACTES ESTRETS I ELS DEMANA QUE NO SURTIN DE CASA )

12.45H COM DIR A ALGÚ DE POCA CONFIANÇA QUE LI FA PUDOR LA BOCA ? EL 90% DELS CASOS D'HALITOSI TENEN EL MATEIX ORIGEN, I ÉS DE FÀCIL SOLUCIÓ. ANTONI GÓMEZ, PRESIDENT DE COEC, COL.LEGI OFICIAL D'ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA

MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA 27-1-21

13.10H PROBLEMES A RODALIES. LUIS MOYANO ,PORTAVOZ DEL SEMAF Y DELEGADO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. ( LAS DECLARACIONES DEL PORTAVOZ DE UGT DEL PASADO LUNES NO REFLEJAN LA REALIDAD Y QUIEREN DAR SU VERSIÓN DEL PROBLEMA)

13.30H CONSELLS PER TRIAR UNA CADIRETA INFANTIL SEGURA PER EL COTXE. ELS EXPERTS RECOMANEN QUE LES CRIATURES VIATGIN A CONTRAMARXA COM A MÍNIM FINS ELS 4 ANYS. Anna Canals, socia fundadora de la asociación A Contramarcha Salva Vidas,

.

13.45H MENYS DUTXES I MÉS ÀPATS PER ENDUR-SE; UNA GUÍA ACTUALITZA SERVEIS PER ALS SENSESOSTRE.COMUNITAT SANT EGIDI.REEDITA AQUEST LLISTAT .JAUME CASTRO RESPONSABLE DE LA COMUNIDAD SAN EGIDI EN BARCELONA

Aquests i altres temes pròxims pots sentir-los cada dia de 12.20 a 13 hores a 'Herrera a Cope Catalunya i Andorra'. Les històries més humanes que succeeixen a Catalunya són ampliades amb les veus dels seus protagonistes en les franges locals de la Cadena COPE a Catalunya. Si el teu horari d'escoltar ràdio és a partir de les 13 i fins a les 14 hores no et perdis 'Migdia Cope Catalunya i Andorra'.Un temps de ràdio en directe amb les millors entrevistes musicals dels artistes que triomfen o els escriptors que presenten les seves últimes novetats literàries. No mancada mai la ultima hora informativa comptada de manera àgil i ràpida .Un avanç de les notícies esportives que s'ampliaran a les 15.05 hores en 'Esports COPE' o el temps i la mobilitat en les carreteres catalanes. Recorda, de 12.20 a 14 hores, escolta COPE Catalunya i Andorra.