12.30H ÚTIMA HORA DE LA COVID-19. COM SÓN LES NOVES SOQUES DE LA COVID. SÓN RESISTENS A LES VACUNES ATUALS?. TOMÀS PUMAROLA,CAP DE MICRPBIOLOGIA DEL HOSPITAL VALL HEBRON.

12.45H EUROPA POSA ESPANYA A LA LLISTA DE PAÏSOS ON DESACONSELLA VIATJAR PER LA COVID. I LES AEROLÍNES PRESSIONEN PER CREAR UN PASSAPORT DE VACUNACIÓ A EUROPA.PER FACILITAR LA MOBILITAT ENTRE PAÏSOS .PRESIDENTE DE ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AGENCIAS DE VIAJES

13.10H EL MAYOR ESTUDIO DE COVID 19 LLAMA A REDUCIR EL NÚMERO DE FUMADORES COMO ESTRATEGIS PARA CONTROLAR LA PANDÉMIA.Vicepresidente de Nofumadores.org, Ubaldo Cuadrado

13.30H TENIR UN PROBLEMA FÍSIC O PSÍQUIC PODRIA SER MOTIU PER EVITAR ANAR A UNA MESA ELECTORAL.FINS I TOT SENSE BAIXA MÈDICA. PROFESSOR DE DRET ADMINISTRATIU DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA JOSEP M. AGUIRRE.

13.45H LOS TRABAJADORES QUE MÁS Y MENOS BUSCAN LAS EMPRESAS , SECTOR A SECTOR. LA AGENCIA DE RECURSOS HUMANOS HAYS LO HA DESVELADO EN SU GUÍA DEL MERCADO LABORAL 2021.Christopher Dottie, Director General de Hays España:

