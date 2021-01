HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 25-1-21

12.30H EL CONCEPTE BOMBOLLA POTSER ÉS ERRONI.LES BOMBOLLES PURES NO EXISTEIXEN. DANIEL ARBÓS.BIÒLEG I DIVULGADOR CIENTÍFIC DE

IDIBAPS (Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer), DIU QUE L'UNICA MANERA DE NO TENOR RISC DE CONTAGI DE COVID ES QUE NO HI HAGUIN CONTACTES

12.45H FAMILIARS DE MENORS AMB MALALTIES GREUS RECLAMEN LA VACUNA ; "SOM SANITARIS SENSE TÍTOL".PORTAVEU DE LA COMISSIÓ ASSESORA DE MALALTIES MINORITÈRIES

MIGDIA A COPE CAT I AND 25-1-21

13.10H RENFE ALERTA DE QUE "UNA VAGA ENCOBERTA" DE MAQUINISTES CAUSA ALTERACIONS AQUEST DIES A RODALIES . EL SINDICAT UGT DESCARTA AIXÓ I SOSTENEN QUE LES ALTERACIONS ES DEUEN A MANCA DE PERSONAL ,BAIXES LABORALS I MANCA DE NOVES INCORPORACIONS. PORTAVEU DE UGT DE RENFE

13.30H EL GOVERN ESPANYOL CANVIA LA LLEI I PROHIBEIX FER FORA ELS OKUPES SI ACTUEN SENSE VIOLÈNCIA.LA MODIFICACIÓ SERÀ VÀLIDA FINS EL 9 DE MAIG QUAND S'ACABI L 'ESTAT D'ALARMA .

Sr. Carles Sala Roca, membre de la Junta de Govern del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida i assessor jurídic del Consell de Col·legis Territorials d’Administradors de Finques de Catalunya.

13.45H "NO MÁS MATILDAS " LAS CIENTÍFICAS CONTRA EL OLVIDO." INVESTIGADORAAS RESPONSABLES DE APORTACIONES CLAVES PARA EL PROGRESO DEL PLANETA Y DE LAS PERSONAS ,HACEN VALER LOS MÉRITOS DE SUS ANTECESORASY ASPIRAN A DESPERTAR EL INTERÉS DE LAS JÓVENES POR SUS DISCIPLINAS.

