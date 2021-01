HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 22-1-21

12.30H ÚLTIMA HORA COVID.LA VACUNA DE LA COVID TÉ EFECTE PASSATS 12 DIES DE LA PRIMERA DOSIS. S'HAN CONEGUT CASOS DE GENT VACUNADA AMB LA PRIMERA DOSIS I QUE HA AGAFAT EL VIRUS. LENTITUD EN LA VACUNACIÓ.SOCIEDAD ESPAÑOLA DE VACUNOLOGÍA.

12.45H ELS CRIBATGES AMB TEST D'AUTOMOSTRA A LES FARMÀCIES COMENÇARAN AQUEST FEBRER. SALUD VALORA MOLT POSITIVAMENT EL RESULTAT DE LA PROVA PILOT QUE S'HA FET A LES FARMÀCIES DE LES CORTS.COL.LEGI DE FARMACÈTIS DE BARCELONA .

Núria Bosch, vicepresidenta del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB).

MIGDIA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 22-1-21

13.10H ELS MILLOR SÚPERS PER FER LA COMPRA SEGONS LA OCU. Enrique García PORTAVEU.

13.3OH LA SETMANADA PER ALS INFANTS.BONA O MALA IDEA? QUANS CALERS I A PARTIR DE QUINA EDAT?. JORDI VOLTA, DOCTOR EN PEDAGOGÍA PRESIDENT DEL CONSELL SOCIAL DEL COL.LEGI OFICIAL DE PEDAGOGÍA DE CATALUNYA.

13.45 EL GREMI DE RESTAURACIÓ FA UN VIDEO PER MOSTRAR L'ESTAT ANÍMIC DEL SEUS AGREMIATS

