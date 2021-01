HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA . DIJOUS 21-1-21

12.30H ÚLTIMA HORA COVID.UN FÀRMAC CONTRA MALALTIES TROPICALS MOSTRA EFECTES CONTRA LA COVID EN UN ESTUDI PILOT. L'ESTUDI FORMA PART DEL PROJECTE SAINT I HA ESTAT LIDERAT PER LA CLÍNICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA I L'INSTITUT DE SALUT GLOBAL DE BARCELONA. LA RECERCA S'HA PUBLICAT A LA REVISTA ECLINICALMEDICINE. DOCTORA ,Carlota Dobaño. Cap del grup d'Immunologia de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), i participa al projecte Saint.

12.45 LA IMPORTÀNCIA DE LES MASCARETES .CANVIS!!! .DOCTOR RAFAEL PADRÓS DE L' HOSPITAL DE SANT PAU DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. ALEMANYA OBLIGARÀ A DUR MASACARETES QUIRUGIQUES O FFP2 A COMERÇOS I TRANSPORT PUBLIC.FRANÇA ALERTA QUE LES MASCARETES FETES A CASSA SÓN INSUFICIENTS CONTRE LES NOVES VARIANTS.



Aquests i altres temes pròxims pots sentir-los cada dia de 12.20 a 13 hores a 'Herrera a Cope Catalunya i Andorra'. Les històries més humanes que succeeixen a Catalunya són ampliades amb les veus dels seus protagonistes en les franges locals de la Cadena COPE a Catalunya. Si el teu horari d'escoltar ràdio és a partir de les 13 i fins a les 14 hores no et perdis 'Migdia Cope Catalunya i Andorra'.Un temps de ràdio en directe amb les millors entrevistes musicals dels artistes que triomfen o els escriptors que presenten les seves últimes novetats literàries. No mancada mai la ultima hora informativa comptada de manera àgil i ràpida .Un avanç de les notícies esportives que s'ampliaran a les 15.05 hores en 'Esports COPE' o el temps i la mobilitat en les carreteres catalanes. Recorda, de 12.20 a 14 hores, escolta COPE Catalunya i Andorra.