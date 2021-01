HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 20-1-21

12.30H SATSE ,SINDICAT D'INFERMERES DE CATALUNYA ,EXIGEIX AGILITZAR AL MÀXIM LA VACUNACIÓ DE SANITARIS DAVANT LA GRAVETAT DE LA TERCERA ONADA.

12.45H Los dermatólogos recomiendan que los pacientes con psoriasis y en tratamiento sistémico reciban información sobre qué tipo de vacuna anti-COVID-19 es aconsejable.

Dra. Isabel Belinchón, coordinadora del Grupo de Psoriasis de la Academia Española de Dermatología.

MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA 20-1-21

13.10H LES RESTRICCIONS EN LA RESTAURACIÓ EVIDENCIEN LA MANCA DE LAVABOS PÚBLICS. L'AJUNTAMENT DESCARTA PUBLICAR EL LLISTAT COMPLET DE SERVEIS DE LLIURE ACCÉS DE BARCELONA PER EVITA CUES I PER PREVENCIÓ. ALEJANDRO AMO, PRESIDENT ASSOCIACIÓ CRHON.

13.30H A BARCELONA S'HI RESPIRA MILLOR PER PRIMERA VEGADA EN 20 ANYS GRÀCIES AL CONFINAMENT, SEGONS DADES DE L'ANUARI DE LA CONTAMINACIÓ A BARCELONA 2020. L'ANUARI RESPON A UN PROJECTE IMPULSAT PER LA FUNDACIÓ ENT.Miquel Ortega Cerdà

Fundació ENT - Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental, Universitat Autònoma de Barcelona.

13.45H PER QUÈ ELS YOUTUBERS MARXEN A VIURE A ANDORRA I QUANTS DINERS ES PODEN ESTALVIAR ? ALBERT SAGUÉS ,PROFESSOR DE LA UPF I EXPERT TRIBUTARI.

13.55 MARTA GONZÁLEZ PELAEZ . YOUTUBERS

