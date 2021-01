HERRERA COPE CATALUNYA I ANDORRA

12.30H ÚLTIMA HORA DE LA COVID. ENRIC ALVAREZ ,INVESTIGADOR DE BIOCOM DE LA UPC

12.45H MARÍA JOSÉ CARCELEN. PRESIDENTA PLATAFORMA RESIDENCIAS 5+1 .ÚLTIMS BROTS A LES RESIDENCIES.

MIGDIA COPE CAT I ANDORRA 19-1-21

13.10H EL MALSON PER COBRAR L'ATUR; NO TENS ESTALVIS PER SOBREVIURE MÁS DE 3 MESOS. BARCELONA ÉS LA DEMARCACIÓ DE TODA ESPAÑA QUE ACOMULA MÉS RETARDS EN A TRAMITACIÓ DE LA PRESTACIÓ D'ATUR, AMB 89 MIL PRE SOLICITUTS PENDENTS DE TRAMITAR. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ,TREBALLADOR DEL SEPE I DELEGAT DE LA CGT .

13.30H L'AJUNTAMENT INICIA ELS TRÀMITS PER RETIRAR LES ANTIGUES OCELLERIES DE LA RAMBLA. EL GOVERN MUNICIPAL DIU QUE LI AGRADARIA RETIRLA LES PAREDES PERO EVITA POSAR-HI DATES I NO CONCRETA LES INDEMNITXACIONS QUE HAURIA DE PAGAR ALS VENEDORS. JORDI RABASSA ,REGIDOR AJUNTAMENT CIUTAT VELLA AJUNTAMENT DE BARCELONA

13.45H EL CUC DE LA FARINA ,PRIMER INSECTE APROVAT PER L'AGÈNCIA PER A LA SEGURETAT ALIMENTÀRIA.EL CUC DE LA FARINA ES RIC EN PROTEINES I FIBRA I ARA JA ES FA SERVIR EN ALIMENT PER A MASCOTES.

Beatriz Robles és dietista nutricionista i tecnòloga alimentària, especialitzada en patologies, i ara ha publicat ‘Come seguro comiendo de todo’ (Planeta), en què repassa els riscos que correm amb els aliments

