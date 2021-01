HERRERA COPE CATALUNYA I ANDORRA 18-1-21

12.30H ÚLTIMA HORA COVID. PROP DE LA MEITAT DELS SANITARIS TENEN UN RISC ALT DE TRANSTORN MENTAL PER LA PRIMERA ONADA DE LA COVID.DR JORDI ALONSO .HOSPITAL DEL MAR.

12.45H LES FEINES DE CASA QUE PODEN FER NENS I NENES , PER EDATS. MARIBEL MARTÍNEZ , PSICÒLOGA ESPECIALISTA EN TERÀPIA BREU ESTRATÈGICA. AUTORA DEL LLIBRE; ¿CUÁNTAS VECES TE TENGO QUE DECIR ? ( ARPA ). DIRECTORS DEL CENTRO DE TERAPIA BREVE

MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA 18-1-21

13.10H CONTRACTES DE LLOGUER AMB DOS PREUS; AIXÍ VOLEN ESQUIVAR LA LLEI ALGUNS PROPIETARIS. " LA CLÁUSULA BERLIN" .GERENT ÒSCAR GORGUES, CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE BARCELONA.

13.30 AVUI ES COMENÇA A COBRAR PER CARREGAR ELS COTXES ELÈCTRICS A BCN. ROSA ALARCÓN, REGIDORA AJUNTAMENT BCN

13.45H S'ACOSTA L'ÈPOCA DE LA PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR; PORTES OBERTES, PRESENCIALS , AMB CITA PRÈVIA I GRUPS DE 10. DEPARTAMENT EDUCACIÓ

