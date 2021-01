HERRERA COPE CATALUNYA I ANDORRA 5-1-21

12.30H ÚLTIMS HORA COVID. ELS RESPONABLES DE LES UCIS DELS HOSPITALS DE CATALUNYA AVISEN DE QUE SI NO ES PRENEN MESURES MÉS CONTUNDENTS,NO ENS EN SORTIREM . MIQUEL SANZ,COORDINADOR ASSISTENCIAL DE LES UCIS DEL CLÍNIC.

12.45H EL PERSONAL D'INFERMERIA NEGA QUE UN DELS PROBLEMES EN LA LENTITUD DEL RITME DE VACUNACIÓ A CATALUNYA SIGUI LA FALTA DE PERSONAL. ALBA BRUGUÉS PRESIDENTA DE LA ASSOCIACIÓ D'INFERMERES DE CATALUNYA.

MIGDIA COPE CATALUNYA I ANDORRA 5-1-21

13.10H NOVES RESTRICCIONS PERL COVID; CONFINAMENT MUNICICPAL I AFECTACIÓ AL COMERÇ. SERGI DELGADO, PROTECCIÓ CIVIL.

13.30H COMPRA UN COTXE NOU SERÀ MÉS CAR AQUEST 2021, L'AUGMENT DE LÍMPOST DE MATRICULACIÓ CASTIGA ENCARE MÉS A UN SECTOR MÉS QUE CASTIGAT.JAUME ROURA, PRESIDENT DE FECAVEM ,PATRONAL CATALANA DE DISTRUBUCIÓ DE L'AUTOMOCIÓ.

13.45H LLIBRE. 365 DIES AMB MARIA. ÁNGEL RODRÍGUEZ VILAGRAN

13.50H MARTA GONZÁLEZ. COM ES CELEBRA A D'ALTRES PAISOS EL DIA DE REIS.

