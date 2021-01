HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA 30-12-20

12.30H ÚLTIMA HORA COVID.UN 10% DE CAOS DE LA COVID ÉS PERSISTENT I NO SE SAP SI ELS SÍMPTOMES SERAN CR'NICS. PARLEM AMB AMPARO QUE ÉS LA PORTAVEU DE ,ASOCIACIÓN DE ENFERMOS CRÓNICOS DE COVID.

12.45H TROBEN COM AFECTA LA COVID A LA PELL DEL MALATS . DOCTORA ANDREA COMBALIA DEL SERVEI DE DERMATOLOGIA DEL HOSPITAL CLÍNIC

13.10H LA COVID MULTIPLICA LES INICIATIVES D'ACOMPANYAMENT EN EL DOL .SERVEI D'ACOMPANYAMENT EN EL DOL DE LA CATALUNYA CENTRAL, CARLES PERARNAU , PSICÒLEG CLÍNIC.

13.30H NORMES DE CARA A LA CELEBRACIÓ DEL CAP D'ANY.PROTECCIO CIVIL.INMA SOLER ,SUBDIRECTORA OPERATIVA DE PROTECCIÓ CIVIL.

13.45H CREU ROJA FA UNA CRIDA URGENT PER COMPLETAR LA RECOLLIDA DE JOGUINES PER ELS REIS.

13.50H COM S'ACOMIADA L'ANY A DIFERENTS PARTS DEL MÓN? .MARTA GONZALEZ

